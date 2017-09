Répression au Rif marocain : Des activistes marocains dénoncent le « silence complice » de l’UE

L'activiste sociale et politique marocaine, Fatima Beladel a dénoncé mardi à Bruxelles le "silence complice" de l'UE et des gouvernements européens par rapport à la vague de répression et d’arrestations arbitraires au Rif (Nord du Maroc), plaidant pour un "soutien international" en faveur de la libération des détenus marocains. "Pourquoi l'UE n'a pas soutenu la mobilisation du Rif ?" s'est-elle interrogé lors d'une soirée organisée sur le thème de "Révolte dans le Rif, quel avenir pour le Hirak", estimant que "les gouvernements européens sont complices" pour avoir fermé les yeux sur "des pratiques de torture révélées par des organisations et activistes marocains". Cette activiste marocaine a regretté, à ce titre, que l'UE ait cédé au chantage des autorités marocaines de la collaboration contre le terrorisme.

"Le Maroc joue la carte du terrorisme et l'utilise pour faire pression sur l'UE afin de ne pas intervenir", a-t-elle soutenu.