Offensive éclair avortée de l’EI dans l’ouest de l’Irak : Les derniers soubresauts

Le groupe Etat islamique (EI), acculé dans tous ses bastions en Irak et en Syrie voisine, a lancé hier une offensive sur trois villages de l'ouest irakien, où ses combattants se sont infiltrés avant d'être chassés au bout de quelques heures. "Les forces de sécurité et les tribus ont repris le contrôle des localités d'al-Tach, Majar et de la zone 7 km, au sud et à l'ouest de Ramadi", ville à une centaine de kilomètres de Baghdad, a affirmé à des journalistes le chef de la police de la province d'al-Anbar, le général Hadi Razij Kassar. "Tous les membres de Daech ont été tués", a-t-il ajouté, sans préciser le nombre de terroristes impliqués dans cette attaque éclair. D'après un général de l'armée, des "terroristes" se sont "infiltrés" dans les trois localités et des combats ont éclaté. Des "renforts de l'armée et de la police" y ont été dépêchés pour repousser les terroristes. Un "couvre-feu total dans la ville de Ramadi et ses environs" a été instauré pour prévenir toute nouvelle infiltration, a-t-il ajouté. Des opérations de ratissage se poursuivent dans la région pour débusquer d'éventuels membres de l'EI cachés, d'après le général Kassar. Selon une source militaire à l'hôpital de Ramadi, les combats ont fait "deux morts dans les rangs des forces de sécurité", tandis que 18 civils, parmi lesquels des femmes, ont été blessés. Une source militaire a indiqué que les combats pour reprendre al-Tach avait fait "20 morts" parmi les terroristes.