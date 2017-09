Tirs de roquettes sur Kaboul : Les talibans visaient l’avion du chef du pentagone

Six roquettes ont atterri près de l'aéroport international de Kaboul sans faire de victimes hier, pendant la visite en ville du chef du Pentagone, Jim Mattis, a annoncé le ministère de l'Intérieur.

Les talibans ont revendiqué hier les tirs, précisant sur Twitter avoir "visé l'avion du secrétaire américain à la Défense" Jim Mattis, arrivé peu auparavant dans la capitale afghane. "Trois assaillants ont été arrêtés" selon le porte-parole du ministère Najib Danish. Les talibans ont coutume de viser la capitale depuis les collines environnantes avec des roquettes. Le trafic à l'aéroport est "normal", a précisé le porte-parole du ministère, Najib Danish. M. Mattis arrivé tôt en provenance d'Inde et le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, rencontrent le commandement de l'opération Resolute Support (RS) et les autorités afghanes, un mois après l'annonce de prochains renforts américains. Le chef du Pentagone Jim Mattis et le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg ont réaffirmé hier leur "engagement" à demeurer en Afghanistan pour priver les insurgés de toute base ou refuge. Au terme de la "nouvelle stratégie" annoncée par le président Donald Trump, trois mille Américains sont attendus en renfort des 11.000 déjà présents en Afghanistan, théâtre depuis 2001 de la plus longue guerre américaine. Ces renforts, dont certains sont déjà en route, vont "nous donner un sérieux avantage sur tout ce que les talibans pourront tenter contre vos forces" afghanes, a estimé M. Mattis devant le président Ashraf Ghani. Pour le chef du Pentagone, surnommé "Mad Dog" pour ses exploits militaires passés, tirer des roquettes sur l'aéroport, "comme sur n'importe quel aéroport international, est un crime contre des innocents : c'est comme une déclaration d'intention des talibans sur ce qu'ils sont, ça témoigne de leur approche". "En fait, c'est ce qu'ils ont toujours fait, mais ils vont trouver les forces afghanes face à eux", a-t-il prévenu. Pas question de laisser "les talibans, le groupe Etat islamique et le réseau Haqqani" (puisant réseau insurgé installé à la frontière avec le Pakistan) se renforcer dans le pays, a-t-il lancé. "Plus l'Afghanistan reste stable, plus nous sommes en sécurité" a également affirmé M. Stoltenberg, rappelant que "quinze pays membres de l'Otan ont déjà donné leur accord pour l'envoi de troupes supplémentaires". Les Etats-Unis ont appelé l'Otan à augmenter les forces —5.000 hommes actuellement— de l'opération Resolute Support. Mi-septembre, les chefs d'état-major des 29 pays membres de l'Alliance Atlantique ont "reconnu la nécessité de répondre" à cette requête, se donnant toutefois jusqu'en octobre pour annoncer leur décision. M. Mattis, qui effectue sa deuxième visite à Kaboul après une brève escale le 24 avril, était arrivé mercredi matin en provenance d'Inde, au beau milieu de l'escalade politico-militaire avec la Corée du Nord. Après avoir longuement hésité, le président Donald Trump avait dévoilé fin août sa "nouvelle stratégie" pour soutenir le régime de Kaboul face aux insurgés islamistes, estimant qu'un retrait créerait un "vide" qui profiterait aux "terroristes". Les forces régulières afghanes reculent de fait face aux insurgés et leur ont abandonné plus d'un tiers du territoire, concentrant leurs effectifs autour des villes pour empêcher les talibans de s'en emparer. Selon un rapport américain qui les juge "insoutenables", leurs pertes ont dépassé les 7.000 morts et 12.000 blessés en 2016, les responsables afghans ne dévoilent jamais l'ampleur de leurs pertes. L'opération RS est principalement chargée de former et d'encadrer ces forces, tandis que les Etats-Unis mènent, parallèlement, des opérations antiterroristes, notamment en conduisant des raids aériens.

R. I.