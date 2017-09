Regard : « Vendre » la destination Algérie

Le tourisme s’est imposé ces dernières années comme secteur stratégique qui contribue à la création de richesses et le développement durable. Parler du tourisme, c’est aussi parler de création d’emplois, de recettes à même de renflouer les caisses, bref, de nouvelles perspectives pour améliorer le produit intérieur brut. En effet, les destinations touristiques sont devenues, ces dernières années, des sources non négligeables et incontestables pour le financement de l’économie des pays. Ce segment s’est érigé en industrie à part entière qui draine des milliards de dollars de par le monde. L’émergence de nouveaux marchés explique, à elle seule, toute l’importance que requiert ce secteur qui se transforme carrément en moteur essentiel de croissance ou de progrès socio-économique. Le tourisme, c’est un fait, a sauvé bien de pays qui ont comme seule et unique richesse des potentialités naturelles, culturelles ou cultuelles exploitées de manière intelligente. Aujourd’hui, le volume d’affaires émanant du tourisme dépasse de loin celui des industries pétrolière ou automobile. La chasse aux touristes est lancée, pas spécialement par les destinations classiques et qui détiennent une expérience avérée en la matière, mais aussi par d’autres qui tentent de se positionner sur un marché de plus en plus ouvert à la concurrence. Mais ce n’est pas le cas chez-nous, malheureusement, puisque nous continuons à tourner carrément le dos au tourisme. Le déficit en infrastructures hôtelières, ajouté à la qualité des prestations de services qui laisse souvent à désirer, sans parler du coût astronomique de la prise en charge, a encouragé, en effet, les nationaux à déserter nos établissements de villégiature et opter pour d’autres destinations, il faut l’avouer, plus alléchantes sur tous les plans. Aujourd’hui, la relance de ce secteur est incontournable pour renverser cette tendance et attirer les touristes. Il existe une diversité naturelle et culturelle au nord, au sud, à l’est et à l’ouest du pays à même de booster cette industrie, pour peu qu’elles soient utilisées à bon escient. A quelques jours du début de la saison du tourisme saharien, nous ne pouvons qu’espérer voir l’Algérie reconquérir sa part du marché international, perdue lors de la décennie noire mais aussi à cause du délaissement criard du secteur.

Samia D.