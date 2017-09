IGLI : La biodiversité au cœur des débats

Afin de mieux cerner les différentes problématiques qui pivotent autour du concept de la biodiversité et de définir ainsi les méthodes idoines pour la création d’une structure économique durable dans la région, apte à absorber les jeunes compétences dont regorge la commune d’Igli, tout en leur ouvrant des perspectives prometteuses dans la recherche scientifique et le marché de l’emploi, une forte délégation, composée essentiellement de chercheurs-botanistes, biologistes, hydrogéologues, a encadré un colloque, dont les travaux s’inscrivent notamment dans le cadre d’un développement durable de la région. S’appuyant sur des indices locaux très encourageants, en matière de disponibilité de jeunes compétences à Igli, celles-ci ont été conviées à des cours dont les thèmes auront eu trait aux zones humides, à l’écosystème et la biodiversité, dans leur sens le plus large, avant que ne soient abordées des problématiques bien plus définies, telles la méthodologie de détermination, de délimitation et de gestion des zones humides algériennes, les indicateurs liés à la végétation et au sol.

Autant de concepts qui auront été également illustrés, à l’occasion d’ateliers dont les travaux se sont principalement penchés sur la localisation des cas d’étude, le transfert des coordonnés du GPS vers Google, la télémétrie…Un accent a été particulièrement mis sur cette nécessité sine qua non d’intégrer toutes les parties prenantes dans la concrétisation d’un projet inhérent aux zones humides et dont nous citerons, outre les pouvoirs publics, les associations, les exploitants et les bureaux d’études, et dont la concertation devrait notamment s’intéresser au diagnostic, à l’évaluation et aux impacts d’un projet.

Une rencontre qui aura enfin permis de noter, suite à une insistante sollicitation de la population et du mouvement associatif de la ville d’Igli, l’indispensabilité de faire de cette région, un véritable pôle de développement durable.

Ramdane Bezza