Changements climatiques : Une réalité qui s’impose à tous

Les chercheurs et spécialistes internationaux l’ont pressenti. C’est en train d’arriver ! Les conséquences des changements climatiques sont à nos portes. Le GIEC (instance des Nations unies regroupant plus de 2.500 chercheurs qui étudient les changements climatiques) prévoit, pour le nord de l'Afrique par exemple, des épisodes violents de pluies, de froid, mais aussi une sécheresse qui sera de plus en plus structurelle.

La mauvaise pluviométrie qu’à connu le pays ces deux dernières années a largement affecté les capacités d’approvisionnement en eau de plusieurs régions de pays. Rappelons que le déficit en eau a touché 16 wilayas jusqu’à présent, de quoi déclencher un plan orsec. Le cas le plus important est celui du barrage Echafia de Taref qui n’est plus en mesure d’alimenter les citoyens de la région notamment ceux de certaines localités de la wilaya de Annaba qui sont restés un mois presque sans aucune goutte d’eau dans leurs robinets. Le cas touche aussi d’autres barrages à l’instar de celui de Taksabt à Tizi ouzou, où le niveau d’eau a baissé jusqu’à 39% cette semaine, soit 72 millions de mètre cube, l’équivalent de 8 à 9 mois d’approvisionnement. Dans la wilaya de Béjaïa, plusieurs localités aussi connaissent une pénurie d’eau créant un désagrément chez la majorité des citoyens qui réclament chaque jour une solution à ce problème. Réchauffement de la planète, catastrophes naturelles, augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes comme les pluies torrentielles, les tempêtes et les sécheresses, élévation du niveau de la mer… Ce sont-là les prédictions affolantes des climatologues et météorologues pour les années à venir. L’Algérie vit-elle actuellement ces alarmantes prédictions ? «L'Algérie est appelée à prendre des mesures d'adaptation pour faire face aux effets néfastes qui peuvent découler des changements climatiques, notamment les phénomènes extrêmes tels que les inondations et la sécheresse», déclare un spécialiste de la météorologie, qui explique que les phénomènes extrêmes, appelés auparavant «centenaires», tels que les inondations, la canicule, sont de plus en plus fréquents à cause des changements climatiques. «Nous devons mettre en place un système d'alerte, car nous aurons une augmentation des phénomènes extrêmes dans les dix années à venir, pour éviter les catastrophes.» À l'écoute de ce spécialiste de la météo, nous avons la confirmation que la situation de l'Algérie est des plus précaires. Le plus dramatique dans tout cela, c'est qu'aucune des variétés agricoles qui poussent aujourd'hui dans les champs n'est adaptée aux conditions qui seront les nôtres dans 50 ou 60 ans. Si nous ne trouvons pas une solution pour permettre à l'agriculture de s'adapter aux changements climatiques. «Les changement intervenus dans la stratosphère sont à l’origine d’une réduction du couvert végétal en Algérie. L’impact négatif du changement climatique au niveau des zones arides et semi-arides est flagrant, au vu du recul du taux des précipitations estimé à 17%, dans le centre et l’est du pays, et de 27% à l’ouest», estime le responsable du département de l’élevage animal au Haut-commissariat au développement de la steppe (HCDS), M. Brouri Lakhdar. Cet impact du dérèglement climatique se précise déjà par un amenuisement des ressources naturelles, un recul des forêts et de la diversité biologique et surtout une révision à la baisse des récoltes agricoles, en raison de la sécheresse qui s’installe dans le pays confronté, de par son climat semi-aride, à un déficit en pluviométrie et des cycles réguliers de sécheresse qui constituent une véritable menace pour les cultures sèches et les cultures consommatrices d’eau. Afin de remédier, un tant soit peu, à ces conséquences, l’Algérie a inscrit la lutte contre les changements climatiques dans ses programmes de développement, à travers la mise à niveau de son cadre institutionnel et législatif et le lancement de projets-pilotes. Rappelons que l’Algérie fait partie des rares pays qui ont réalisé un projet de capture et de stockage du carbone dans les formations géologiques à Aïn-Salah, dans le Grand Sud. D’un autre côté, des efforts sont particulièrement axés sur la réalisation d’actions de plantation, de protection et de multiplication des points d’eau, en vue de la préservation de la ressource animale dans ces régions, estimée à plus de 21 millions de têtes, et constituant une source de revenu pour une population globale de 7 millions d’âmes.

Farida Larbi