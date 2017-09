Promotion de la destination du Tassili N’Ajjer : un riche programme

Un riche programme médiatique de promotion du tourisme saharien et de la destination touristique du Tassili N’Ajjer (wilaya d’Illizi) vient d’être lancé, a-t-on appris hier auprès de l’office national algérien du tourisme (ONAT). Intervenant à la veille de l’ouverture de la saison touristique saharienne, mais aussi de la célébration de la fête culturelle de la Sbeiba qu’accueille Djanet dimanche prochain, ce programme vise à faire découvrir davantage cette destination, l’une des plus prisées du tourisme algérien, a indiqué à l’APS le directeur de la communication de l’ONAT, Adel Gana. L’initiative comprend un Eductour de près d’une semaine dans divers sites touristique que recèle la perle du Tassili Djanet, en plus de l’implication des divers médias dans la promotion de cette destination et la vulgarisation des potentialités et services offerts par l’ONAT pour la promotion des activités touristiques, a-t-il expliqué. Le programme vise, en outre, à faire connaitre et découvrir le patrimoine culturel matériel et immatériel que renferme le plus grand musée à ciel ouvert (Tassili), sachant que le choix s’est porté, pour ce début de saison touristique, sur la ville de Djanet l’enchanteresse, une destination privilégiée pour de nombreux algériens, avant d’organiser des circuits vers d’autres destinations à travers le pays, a-t-il ajouté. Le programme en question cible les différentes catégories de la société (les familles, les jeunes et autres), auxquelles seront proposés des tarifs concurrentiels et à la portée de tous, en plus d’un accueil et hébergement dans la résidence de l’ONAT sur les hauteurs de Djanet, révèle le même responsable. Pour les amateurs d’aventure et de découverte, il est proposé également des circuits avec hébergement en plein air à travers divers sites, dans le but d’encourager le tourisme d’aventure qu’apprécient plus particulièrement les jeunes, avec en plus des soirées artistiques animées par une pléiade d’artistes locaux pour agrémenter leur séjour, a fait savoir également M. Gana.