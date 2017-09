Sensibilisation aux avantages de l’emballage en carton : Tetra Pak met le… paquet

L’industrie de l’emballage en carton, et plus particulièrement le conditionnement alimentaire en Algérie, a connu, ces dernières années, une amélioration remarquable. Ce développement est dû essentiellement à la croissance et au dynamisme du secteur agroalimentaire avec plusieurs innovations dans ses différents segments.

Et de rappeler que le secteur agricole algérien a réalisé un taux de croissance de 3% au premier trimestre 2017, contre 4,8% au même trimestre de 2016. Lors d’une conférence de presse tenue mardi à l’hôtel Sofitel, M. Tarik Jalti, marketing director de group Tetra Pak, a souligné que l’industrie agroalimentaire en Algérie est très avancée que ce soit au niveau local ou à l’international. Il a ajouté que Tetra Pak, le leader mondial des solutions de traitement et de conditionnement alimentaire, va renforcer ses investissements en Algérie.

En effet, au vu de la grande importance qu’occupe aujourd’hui cette industrie en Algérie, Tetra Pak a lancé avant-hier officiellement une campagne de sensibilisation sous le slogan «Wech Mlih ?» en avant-première mondiale en Algérie.

Cette action a, notamment pour objectif, a fait savoir Tarik Jalti, «de diffuser auprès du grand public les avantages de l’emballage en carton pour le conditionnement des produits alimentaires». Pour ce faire, Tetra Pak lance en avant-première mondiale en Algérie, l’adaptation de sa plate-forme internationale «What’s Good ?» au travers de la question «Wech Mlih ?». «Notre volonté est de créer un échange avec les consommateurs afin qu’ils puissent partager leur vision de de ce qu’ils considèrent comme bon pour eux : Mlih», a déclaré M. Chakib Kara, directeur général de Tetra Pak Maghreb.

Chaque jour, des millions de produits alimentaires sont consommés en Algérie, et de plus en plus de consommateurs sont conscients de l’importance que revêt l’emballage dans la protection de leurs aliments, et au final, de leur santé et celle de leurs proches. Par exemple, la technologie aseptique couplée aux 6 couches qui constituent les emballages de Tetra Pak permet de protéger les aliments de tout élément extérieur rallongeant ainsi leur durée de vie, et ce sans besoin de conservateurs. La protection de l’environnement est aussi au cœur des préoccupations de l’entreprise Suédoise, grâce au label FSCTM par exemple (Forest Stewardship Council) dont bénéficie les emballages de la marque.

M. Kara rappelle aussi que «l’histoire qui lie le groupe Tetra Pak à la République algérienne démocratique et populaire est ancienne, puisqu’elle date de plus de 40 ans, lors du lancement du premier emballage Tetra Pak dans les années 70. Depuis lors, nous avons accompagné plusieurs opérateurs industriels, afin de produire et distribuer différents produits alimentaires dans le pays aussi bien dans le secteur des jus que du lait en passant par les crèmes glacées, la tomate et le fromage».

M. A. Z.