Annaba : Succès du 1er salon national de sous-traitance

Le premier Salon de la sous-traitance a été clôturé avant-hier, à l’issue de trois jours d’activité durant lesquels une quarantaine d’entreprises qui étaient présentes à la maison de la Culture Mohamed- Boudiaf ont procédé à un échange d’expériences et examiné les possibilités d’établir un partenariat fructueux dans ce créneau qu’est la sous-traitance industrielle. Fruit d’un partenariat entre l’Algérie et la France, l’entreprise Cital , spécialisée dans l’assemblage et la maintenance des rames de tramway, implantée à Annaba, a été la plus en vue, attirant l’attention dans ce rendez-vous économique qu’a abrité la capitale de l’acier, à l’instar de trois autres filiales Tolemetal, Somafe et Sn Métal. Le public a eu ainsi l’occasion de connaître et d’apprécier la qualité des produits fabriqués et des activités qu’elle développe pour répondre aux besoins des tramways dans le domaine de la maintenance. Cette manifestation économique, qu’a organisée la Chambre de commerce et d’industrie Seybouse d’Annaba, aura eu le mérite de faire connaître d’abord le potentiel industriel existant dans la région et de sensibiliser ensuite les futurs universitaires diplômés autour des possibilités d’investissement dans le domaine de la sous-traitance en ce qui concerne la maintenance. Les organisateurs, à leur tête le président de la Chambre de commerce et d’industrie Seybouse, ont, par ailleurs, lancé un appel en direction des pouvoirs publics centraux pour la création d’un secrétariat d’État à la sous-traitance.

B. G.