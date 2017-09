Modes alternatifs de financement : L’innovation… en action

Quelle place pour la finance participative et islamique ? Comment redynamiser une Bourse titubante ? Des problématiques auxquelles un panel d’experts, nationaux et étrangers a tenté de trouver des solutions, lors d’un séminaire portant sur «Les modes de financement alternatifs par le marché», tenu hier à Alger par le Conseil scientifique de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de Bourse (COSOB).

Intervenant à l’ouverture de cette rencontre, Abderrahmane Raouya, ministre des Finances, relève l’impératif d’atteindre le stade de «l’innovation», un virage à ne pas rater, à travers la promotion de modèles alternatifs de financement, en particulier au niveau des instruments financiers. Et rappelle que le modèle de croissance économique adopté par le gouvernement inscrit le développement du marché des capitaux comme un des principaux axes de réforme.

À cet égard, ajoute le ministre, le plan d’action du gouvernement, en cours d’adoption, préconise dans le cadre de la modernisation de la gouvernance financière, un processus de réformes à plusieurs dimensions au niveau du système bancaire et financier. D’autre part, il revient sur l’ouverture de capital de certaines entreprises à la Bourse, précisant qu’en dépit des facilités, nombreuses de surcroît, les PME, priorité du gouvernement, «n’ont pas trouvé une réponse adéquate à leurs attentes en matière de financement par les banques». C’est pourquoi il temps, enchaîne M. Raouya, de réfléchir à d’autres modes de financement, mettant l’accent sur la finance participative qui peut être une alternative de choix pour ces petites et moyennes entités. Et d’annoncer, par ailleurs, que le renforcement des capacités des professionnels du marché, se fera, entre autres, à travers la création d’une formation diplomante dans le domaine du marché des capitaux. Une convention sera signée, à cet effet, avec l’Université d’Alger pour un Master spécialisé de deux ans. De son côté Ali Boukrami, en qualité de président du conseil scientifique de la Cosob, dira, tout de go, que l’environnement international est à la fois imprévisible et capricieux. Et lé décisions se prennent en dehors des institutions officielles. D’où nécessité de faire preuve de prudence.



Mondialisation de la finance islamique



S’agissant de l’Algérie, il énumère quelques conditions qui peuvent mener à bon port le train de l’économie nationale. «Rétablissement de la confiance». Le défi n’est pas exclusivement économique. S’ajoute, d’une part, les efforts à consentir en matière de politique monétaire. «Arrêtons d’en faires dans l’inflation des textes», claironne M. Boukrami. L’important est de «connaître la réalité et comprendre la société».

D’autre part, M. Boukrami relève le rôle central du capital humain. « C’est le marché du travail qui détermine la valeur des diplômes, pas l’université», explique-t-il. Pour sa part, Abdelhakim Berrah, président de la Cosob, estime que l’Algérie doit rattraper le retard accusé en matière de nouvelles technologies qui se basent, entre autres, sur l’intelligence artificielle. Quant à M. Djebbar, il indique en termes de chiffres que le volume du crédit bancaire pour l’année 2016 avait atteint les 8400 milliards de dinars, dont 75% ont été destinés à l’investissement. Une hausse de 7% est enregistrée cette année. Intervenant pour sa part, Nasser Hideur, DG d’Al Salam Bank, évoque la mondialisation de la finance islamique, et la recherche par nombre d’États d’une réconciliation entre ce mode de financement et l’économie réelle. A propos de l’émission des sukuk, il dira qu’une solution est trouvée. Devant l’impasse de transférer soit la priorité juridique ou la priorité économique, le conférencier dira que le juste milieu est d’opter pour une 3e solution consistant au transfert de la propriété de l’usufruit seulement.

Fouad Irnatene