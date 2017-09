Lancement de la campagne labours-semailles le 1er octobre : Toutes les dispositions réunies

«Toutes les dispositions ont été prises pour que la campagne labours-semailles qui débutera le premier octobre prochain, se déroule dans de très bonnes conditions, à travers la mobilisation de tous les moyens humains et matériels et en mobilisant les guichets uniques et autres dispositifs», souligne le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, dans un communiqué rendu public hier. Le processus est déjà opérationnel, pour ce qui est des semences certifiées et des engrais, précise la même source rappelant que pour faciliter l’approvisionnement des céréaliculteurs en intrants agricoles — notamment les semences et engrais et les accompagner dans les procédures administratives liées aux crédits et assurances —, toutes les coopératives de céréales et de légumes secs « CCLS » ont procédé depuis le 15 juillet dernier, à l’installation d’un guichet unique regroupant la BADR, la CNMA et la CCLS. A signaler que la quantité de semence contrôlée et certifiée mobilisée pour la campagne 2017-2018 est de «1.129.885 quintaux contre 841.100 quintaux mobilisés à la même période de la campagne écoulée».

L’autre bonne nouvelle annoncée est qu’en général les agriculteurs recourent de plus en plus aux semences certifiées et réglementaires, ce qui ne manquera pas d’avoir un impact positif « remarquable » sur la production et la productivité. Pour ce qui concerne les engrais, il sera rappelé que les contraintes sont levées pour la distribution et l’importation de ce produit stratégique, à travers l’accord du Premier ministre pour la prolongation de la durée des autorisations d’engrais jusqu’au 31 décembre 2018. A relever également que la quantité d’engrais (fond et couverture) mobilisée pour cette campagne, au 18 septembre 2017, est de 519.380 quintaux. Il faut savoir à ce titre que la quantité d’engrais se décline comme suit : 253.400 quintaux pour les engrais de fond mobilisés pour la campagne 2017-2018 au 18 septembre 2017, et 265.980 quintaux d’engrais de couverture stockés pour les besoins de la campagne 2017-2018 au 18 septembre courant également.



Une production record pour les lentilles



S’agissant du pré-bilan des légumineuses alimentaires, de la campagne 2016-2017, il faut savoir que la superficie emblavée au titre de cette campagne est de 107.415 hectares contre 81.777 hectares emblavée l’année écoulée, soit une augmentation de 30%. Cette augmentation notamment en lentilles s’explique par le programme de la résorption de la jachère mis en place durant ces deux dernières campagnes, souligne le ministère de l’Agriculture à travers le même document. A retenir, la production obtenue est de 1.082.663 quintaux contre 746.098 quintaux à la même période de la campagne écoulée. La remarque importante à mettre en exergue ici est que «la production de lentilles obtenue à ce jour n’a jamais été égalée, soit 223.810 quintaux contre une production de 53.409 quintaux en 2014, 49.454 quintaux en 2015 et 96.376 quintaux en 2016, cela grâce au programme de résorption de la jachère mit en place lors de cette campagne».



Céréales : 34,8 millions de quintaux en 2017



Par ailleurs et à propos du bilan de la campagne moisson-battage 2016-2017, il sera mis en avant que cette campagne s’est déroulée dans des bonnes conditions à la faveur des mesures d’encadrement technique, économiques et d’organisation prises par le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche par le biais de l’OAIC et des instituts techniques et scientifiques. La superficie moissonnée au titre de cette campagne est estimée à 2.353.253 hectares, soit 91% de la superficie déclarée à moissonner qui est de 2.578.672 hectares, contre 2.206.055 hectares récoltés lors de la campagne précédente. Pas moins de 50% des superficies récoltés sont constituées du blé dur, soit 1.173.733 hectares alors que 32% des superficies récoltées sont consacrée à l’orge, soit 762.331 hectares. En termes de production, le pré-bilan de la campagne céréalière 2016-2017 est arrêtée à 34.807.119 quintaux toutes espèces confondues, contre 34.321.237 quintaux obtenus lors de la campagne précédente, avec un rendement moyen de 15 q/hectare contre 16 q/hectare en 2015-2016, précise la même source indiquant que 57% des productions obtenues sont constituées de blé dur, soit 20.036.620 quintaux et que 28% se déclinent en orge, soit 9.688.400 quintaux.

Ainsi donc, la production céréalière connaît une légère augmentation par rapport à la saison écoulée. Par ailleurs, le pré-bilan affiche un volume de collecte par les Coopératives de Céréales et de Légumes Secs (CCLS) chiffré à 16.181.643 quintaux contre 14.824.963 quintaux collectés, lors de la dernière campagne. Selon les chiffres du ministère, 84% du volume global collecté est constitué du blé dur, soit 13.658.199 quintaux. Qualifiés de « faibles», ces rendements enregistrés durant cette campagne sont « la conséquence du sévère stress hydrique enregistré durant cette campagne (période cruciale pour le grossissement du grain)», souligne la même source. Ce point de situation sur la campagne moisson battage 2016-2017 et la préparation de la campagne labours semailles 2017-2018 a été donné suite à la dernière réunion du comité national de préparation, de suivi et d’évaluation de la campagne céréalière (labours semailles et moisson-battage), qui s’est déroulée au siège du ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche.

Soraya Guemmouri