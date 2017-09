Aquaculture : Un créneau à valoriser

Ainsi, et pour s’y faire, le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, à travers, ses différentes directions locales de pêche, se fixe l’objectif d’encourager et de promouvoir l’aquaculture avec toute sa composante. C’est ce qui a été exprimé par le ministre, M. Abdelkader Bouazghi, qui a plaidé pour l’encouragement de l’activité aquacole dans les différentes régions du pays et surtout dans les wilayas du Sud, en tant que « segment d’activité prometteur ».

Il a donné instruction aux différentes directions de pêche à travers le pays, d’accroître le nombre de bassins aquacoles, ainsi que de se rapprocher davantage des agriculteurs et des investisseurs pour les sensibiliser sur les perspectives prometteuses de la filière. « L’aquaculture dans les régions du Sud et des haut plateaux, un rêve par le passé, est devenue aujourd’hui une réalité palpable, grâce à la volonté des investisseurs dans le domaine », a-t-il affirmé à ce propos.

Il a insisté sur le fait de « doubler » les efforts et de « multiplier » les activités pour faire valoir la filière aquacole, en la qualifiant, du premier jalon dans le développement de cette activité susceptible d’assurer une production de poissons d’eau douce à forte valeur nutritive et économique, comme cela se fait dans plusieurs pays ayant développé ce créneau. De ce fait, les différentes structures de pêche répondent favorablement à l’appel du ministre en mettant en application le Programme d’appui à la diversification de l’économie « DIVECO 2 », lancé en septembre 2015 et qui se poursuivra jusqu’en 2018 pour un financement à hauteur de 15 millions d’euros dans le cadre du partenariat entre l’Algérie et l’Union européenne (UE), et qui accompagne, également, une stratégie d’augmentation du taux de diversification de l’économie du pays à travers le développement durable et l'amélioration du rendement du secteur de la pêche et de l'aquaculture.



Projet d’acquisition d’alevins



L’application du programme DIVECO 2 se fait sentir sur terrain, après la prospection faite par des experts en pisciculture de l’Union européenne (UE) dans la wilaya de Sétif pour prospecter les voies d’investissement dans la filière, comme il nous a été expliqué par le directeur de pêche de cette wilaya, M. Toufik Boutouchent. Il nous a expliqué, qu’une rencontre sur le secteur, a été tenue au siège de la direction de wilaya de la pêche et de l’aquaculture, pour aborder toutes les actions qui seront entreprises dans le cadre du développement du secteur de la pêche dans toute sa composante. Outre les cadres de la direction, la rencontre a réuni les représentants de la banque BADR, des dispositifs d’aide à l’emploi (ANGEM, ANSEJ et CNAC), de la chambre de wilaya de la pêche, des investisseurs et des opérateurs économiques, selon le même responsable. Les représentants de l’UE se sont rendus dans la commune d’Ain Abbassa (nord de Sétif) pour inspecter le projet d’un particulier investissant dans l’aquaculture en cages flottantes, a indiqué M. Boutouchent. Cette visite s’inscrit dans le cadre d’une tournée nationale d’experts qui étaient aussi à Tizi-Ouzou et se rendront par la suite à Jijel, a ajouté le même cadre.

Il a, également, souligné que la direction de pêche de la wilaya de Sétif, en collaboration avec CNRDPA, a procédé à l’acquisition de 5.000 alevins de tilapia rouge pour les ensemencés dans les bassins de 30 agriculteurs de la wilaya de M’sila et les daïras avoisinantes, tout en se réjouissant de la réussite de l’opération qui s’est déroulée dans de bonnes conditions, dira-t-il, en relevant, que le premier objectif de ce programme est « de doubler la production actuelle ».

M. Boutouchent a souligné que le lancement de ces activités d'investissement s'est attelé à l'élaboration du programme quinquennal de développement des activités de la pêche et de l'aquaculture qui décline les objectifs, les instruments et les actions à mener dans le secteur, pour la mise en place du plan d'action du gouvernement, relatif au programme du Président de la République 2015/2020 ».



L’aquaculture intégrée à l’agriculture



A cet effet, une démarche de concertation et de validation a été retenue pour assurer la participation active et élargie de l'ensemble des parties prenantes du développement du secteur (représentants des différents secteurs et structures partenaires, professionnels, scientifiques, universitaires, société civile, organismes financiers, établissements de formation…), dans la conception de l'approche sectorielle de développement et d'industrialisation. La même opération, a eu lieu dans la wilaya de Mostaganem, où, quelque 5.000 alevins de tilapia rouge ont été, aussi, ensemencés dans des bassins d’irrigation agricole dans la wilaya de Mostaganem, a-t-on appris. Les alevins de tilapia rouge ont été ramenés gratuitement de l’écloserie de multiplication artificielle d'Ain Defla et ensemencés dans 14 bassins d’irrigation des communes de Safsaf, Ain Boudinar, Hassi Mamèche et Bouguirat, dans le cadre de la campagne nationale d’ensemencement en bassins d’irrigation pour l’année 2017. Cette opération est la deuxième du genre après celle enregistrée fin août dernier portant ensemencement de 10.000 alevins dans 18 bassins d’irrigation agricole des communes de Mesra, Bouguirat et Sidi Lakhdar. L'opération a été initiée par la direction de la pêche et des ressources halieutiques en collaboration avec le Centre national de recherche et de développement de la pêche et de l'aquaculture et la chambre de wilaya de la pêche, ainsi que la direction des services agricoles et la chambre d'agriculture. Selon, le directeur de pêche de cette wilaya, M. Rahmani, 113 bassins d’irrigation sont recensés à travers la wilaya au profit des agriculteurs bénéficiaires du soutien de l’Etat désirant ensemencer leurs bassins en poissons d’eau douce.

Il est à rappeler que les opérations d’ensemencement d’alevins de tilapia rouge se poursuivront dans d’autres wilayas avec la tenue de sessions de formation destinées aux agriculteurs dans le domaine de la pratique de l’aquaculture intégrée en agriculture.

Kafia Ait Allouache