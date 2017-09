Nouvelle application électronique d’Algérie Poste : Retrait d’argent par l’épouse

Les clientes d'Algérie Poste, titulaires d'une carte nationale d'identité biométrique, pourront dès la semaine prochaine, retirer l'argent de leurs époux au niveau des agences d'AP, et ce grâce à une nouvelle application électronique présentée hier à Alger et qui a été développée conjointement par la Direction des titres et documents sécurisés du ministère de l'Intérieur, des Collectivité locales et de l'Aménagement du territoire et Algérie Poste. «L'épouse n'aura plus de difficultés au niveau des guichets d'Algérie Poste à retirer l'argent de son époux, grâce à la solution technique, opérationnelle dès la semaine prochaine, et qui permet d'afficher électroniquement au niveau des agences d'Algérie Poste les noms et prénoms de l'époux de la cliente», a expliqué Hacene Boualem, de la direction des titres et documents sécurisés. Le même responsable a indiqué que cette action «vient suite aux instructions du ministre de l'Intérieur relatives à la délivrance de la carte nationale d'identité biométrique au moment du renouvellement de l'ancienne carte», ajoutant que cette opération «sera suivie par d'autres dans la même finalité consistant à offrir davantage de services électroniques». Il a également mis en évidence, dans son intervention, la détermination des pouvoirs publics à «poursuivre le développement des services électroniques afin de parvenir à une administration numérisée à 100% (e-administration), et aussi travailler en coordination avec les autres secteurs à l'effet de leur fournir des informations de l'identité digitale (authentification forte) devant permettre de créer la confiance entre le citoyen et les fournisseurs de services», ajoutant que d'autres opérations similaires et touchant divers secteurs «seront lancées prochainement». Pour sa part, le directeur informatique par intérim au niveau d'Algérie Poste, Salem Guesmi, a souligné que cette application a été conçue pour «permettre de récupérer toutes les données inscrites sur la carte biométrique, mais qui ne sont pas affichées (elles sont stockées dans la puce)». Cette application «est venue remédier au fait que la carte nationale biométrique n'affiche pas les nom et prénom de l'époux», a-t-il ajouté, relevant que le nouveau service «sera assuré dans des agences-pilotes comme première étape, avant de passer à sa généralisation à travers toutes les agences d'Algérie Poste». (APS)