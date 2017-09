SNTF : 60 millions de voyageurs/an d’ici à 2020

«La SNTF préconise un nouveau plan de modernisation qui a pour objectif d’atteindre le seuil des 60 millions de voyageurs transportés et 17 millions de tonnes de fret par an, et ce à partir de 2020.» Telle est l’annonce faite hier par le directeur général de la Société nationale de transport ferroviaire (SNTF) .

M. Yacine Bendjaballah, qui s’exprimait sur les ondes de la Chaîne III, a fait savoir que la société qu’il dirige vient de contracter un second prêt bancaire accordé par la Banque nationale d’Algérie (BNA) afin de poursuivre et de soutenir son programme de croissance. «Le prêt est d’un montant de 58 milliards de DA, et la convention sera signée à la fin de cette semaine», a-t-il dit.

Le directeur général a rappelé, dans ce sens, que le plan de modernisation a été entamé en 2015, avec un premier prêt de 68 milliards de dinars. «Nous avions déjà bénéficié d’un prêt de 68 milliards de dinars pour financer le programme de croissance 2015-2020 qui avance très bien, et nous venons de débloquer un second prêt de 58 milliards de dinars pour un second programme (2020-2025) qui doit venir soutenir la croissance établie par le premier programme», explique Yacine Bendjaballah.

Cette somme va servir, selon l’hôte de la radio, à financer l’acquisition de nouveaux trains, de pièces de rechange et la réalisation de différentes infrastructures d’accompagnement des nouvelles lignes de train réceptionnées à ce jour.

Il promet, d’ailleurs, grâce à ce vaste plan de modernisation, un design moderne et un confort digne des standards internationaux dans nos trains et ce dès le mois de mars prochain.

En effet, la SNTF a fait une commande de 17 trains «Coradia Polyvalent» en 2015 à Alstom, en vue de rénover et d’étendre son réseau.

«La mise en service de ces trains nouvelle génération est prévue dès janvier 2018, ils relieront entre autres Alger aux villes de Constantine, d’Oran, d’Annaba, ainsi que de Béchar», a-t-il dit.

Ces trains disposent des dernières innovations technologiques. Ils fonctionnent en mode diesel, ainsi qu’en électrique, leur vitesse de pointe peut atteindre les 160 km/h, spacieux et confortables, leur capacité de passagers est de 254.



Dans le même ordre d’idées, M. Bendjaballah annonce que tous les anciens trains utilisés par la SNTF seront remplacés par de nouveaux moyens roulants. «Dans un premier stade, vont être remplacées, entre novembre et janvier, toutes les anciennes voitures desservant la ligne reliant Béchar. Dans les mois qui suivront, assure-t-il, les mêmes opérations de renouvellement du parc roulant vont concerner les lignes reliant Alger à Oran, puis à Constantine et à Annaba», a-t-il précisé.

Les nouveaux trains, qui seront mis en circulation en 2018, vont relier Alger à Oran en quatre heures, a-t-il annoncé, ajoutant le fait qu'en utilisant les nouveaux rails livrés par l'Anesrif, «on va aller vers une vitesse plus rapide, le trajet Alger-Oran sera fait en 4 heures, avec un arrêt à Chlef».

Par ailleurs, et dans le cadre de ces deux programmes, le premier responsable affirme que la SNTF préconise aussi la réhabilitation des gares ferroviaires et l’installation de signalisations électroniques, de nouveaux services et l’acquisition de nouvelles infrastructures.

Du remboursement de la dette détenue par la SNTF (63 milliards de dinars) et de l’équilibre de rentabilité de cette dernière, M. Yacine Bendjaballah explique qu’il escompte le mener à bien, à travers l’accélération des activités de son entreprises, et ce a partir de 2020.

Au-delà de cette période, le responsable signale que la SNTF a pour objectif de développer ses activités au bénéfice des grands centres économiques, parmi lesquels il cite les usines de transformation du phosphate et les grands centres industriels du pays, parmi lesquels figure la prochaine entrée en exploitation de l’usine sidérurgique de Bellara.

À ce propos, il précise que sa société possède les outils de production nécessaires, citant en cela l’acquisition de 30 locomotives et de 380 wagons de transport de phosphate, ainsi que la disponibilité, «pour les dix années à venir», de la pièce de rechange, autant d’atouts auquel il ajoute le transport de containers à partir du port de DjenDjen.

Par ailleurs, M. Bendjaballah indique que la société entrera suite à cela dans une nouvelle phase, celle la formation et d’une mise à niveau du personnel, annonçant la «création d’une police des chemins de fer» qui doit être encadrée par des textes de loi, et ce après une formation et une mise à niveau du personnel.

