Salon de la remise en forme : Un facteur de santé

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, a réitéré, hier, l’engagement de l’État à accompagner la jeunesse

algérienne, notamment en matière de formation professionnelle dans les domaines relatifs aux sports, ainsi que la valorisation de l’encadrement par la formation continue, le recyclage et le perfectionnement dans son domaine de compétences. «Conformément aux orientations judicieuses du Président de la République, je suis venu, aujourd’hui, réitérer l’engagement de l’État afin d’initier davantage la jeunesse à aller vers la formation professionnelle en matière de sport», a-t-il souligné, en marge de la cérémonie d’inauguration de la première édition du Salon du sport et de la remise en forme placé sous le slogan «Mon Sport, Ma Forme, Ma Santé».

Le ministre a précisé, par la même occasion, que son département veille, également, à encourager l’investissement, affirmant que le ministère œuvre à promouvoir les initiatives de jeunes et de les aider à mettre en place leurs projets, à travers une approche de mutualisation des efforts. À propos de l’organisation de ce Salon, M. El Hadi Ould Ali a salué l’initiative, tout en souhaitant sa réédition dans d’autres wilayas afin de promouvoir davantage la culture sportive à travers le territoire national.

Installé dans le «Pavillon Casbah» de la Safex, ce Salon intéressera sans conteste les amateurs, les athlètes de haut niveau ou les simples sportifs qui pourront, grâce à cette manifestation, connaître les associations et entreprises ayant un lien avec le sport en Algérie.

Il vise aussi à encourager l’activité physique et sportive, en permettant au public de découvrir plus de quarante disciplines sportives. Le Salon permet aussi de favoriser les échanges entre le public, les sportifs, les professionnels et les acteurs locaux. SPOREFORM compte une trentaine d’exposants représentants de plus d’une centaine de firmes nationales et internationales, parmi les organes médiatiques sportifs, les clubs & coachs sportifs, les fournisseurs d’équipements sportifs, les aménageurs d’infrastructures sportives, les spécialistes en diététiques…

La majorité des exposants est en effet spécialisée dans la commercialisation de matériel de musculation, de fitness et diverses pratiques de remise en forme, aux côtés desquels on proposait diverses boissons énergisantes et compléments alimentaires favorisant le développement de la masse musculaire chez l'athlète.

Certaines fédérations sportives, notamment celles d'escrime, de voile et de vovinam viet vo dao, y ont également leurs stands, affirmant vouloir profiter du nombre important de citoyens que devrait drainer ce Salon pour faire connaître un peu mieux «leurs disciplines respectives et accrocher de nouveaux adhérents».

De nouveaux concepts sont aussi de la partie, comme le stand du «Yoga du rire» qui est une méthode thérapeutique contemporaine développée par le médecin généraliste indien Madan Kataria1 et sa femme, Madhuri Kataria, professeur de yoga. Nadia Ouamrane, ambassadrice officielle de l’université internationale du docteur Katraia, explique que «dans le Yoga du rire, les personnes rient intentionnellement — sans avoir recours à l'humour, aux blagues ou à la comédie. Le rire est initié comme un exercice, pratiqué en groupe. Il devient rapidement naturel et contagieux», a-telle assuré.

Selon la coach, tout le concept du yoga du rire est basé sur des études qui tendent à démontrer que le corps ne fait pas la différence entre un rire spontané et un rire provoqué — à la condition qu'il soit fait avec énergie.

La personne en retirerait ainsi les mêmes bienfaits physiologiques et psychologiques.

Une multitude de pôles d’animations seront ouverts au public afin de l’initier à la pratique et l’accompagner dans l’activité sportive.

Aussi, de multiples installations sont prévues pour promouvoir le maximum de disciplines. Les visiteurs auront ainsi l'occasion d'assister à des démonstrations ou de s'initier à une grande variété de pratiques physiques, le tout sous la houlette de champions, de coaches et d'instructeurs. Incontestablement, cette première édition est un rendez-vous à ne pas manquer.

Sarah A. Benali Cherif