Salon du patrimoine immatériel : Achoura une fête de solidarité et de communion

La maison de la Culture Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou abrite, depuis mardi dernier, la deuxième édition du Salon du patrimoine immatériel sur le thème : «Traditions de solidarité et de communion».

De nombreuses activités liées à l’événement sont au programme de cette édition qui se poursuivra jusqu’à vendredi prochain.

Dans son allocution d’ouverture de cette édition, la directrice de la culture, Nabila Gouméziane, a rappelé que le patrimoine culturel immatériel «comprend les éléments relatifs aux traditions, les expressions orales, les arts des spectacles, les savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel, les pratiques sociales, rituels et événements festifs, les connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers».

Elle a aussi indiqué que ce patrimoine se présente «sous une diversité d’expressions et d’éléments physiques : gestuelles et formules spéciales, récitations, chants et danses, vêtements spécifiques, processions, sacrifices d’animaux, aliments particuliers… ».

Cette seconde édition, a-t-elle enchaîné, «est justement ce moyen de pérennisation et transmission de ce patrimoine de génération en génération». Comme lors de la première édition, ce deuxième Salon dédié au patrimoine immatériel portera sur la présentation des différentes facettes de l’héritage patrimonial en le revisitant à travers des expositions, conférences, démonstrations et représentations, poésie, conte, chant…, a-t-elle affirmé, en indiquant, par ailleurs, que cette seconde édition «portera sur la fonction sociale de l’achoura et l’élan de solidarité et de partage qui caractérise cet évènement festif porteur de valeurs qui lient les populations et les individus et renforce le sentiment de communion et d’échange».

«Cette fête religieuse, Achoura en l’occurrence, est une fête musulmane pour laquelle notre population a hérité des traditions propres à sa région», a-t-elle en outre rappelé, en expliquant que «la célébration de cette fête consiste à réunir l’ensemble des membres de la famille et du village pour célébrer et partager un moment festif dans une ambiance conviviale et collective».

La directrice de la culture a annoncé, dans ce cadre, l’organisation d’une waâda, communément appelée «Timechret», à travers de nombreuses localités de la wilaya, à l’occasion de la célébration de cette fête religieuse qui renforce les liens de solidarité, de cohésion sociale et de paix dans une parfaite diversité culturelle.

Bel. Adrar