Conférence sur la zakat et ses effets sociaux : le projet du siècle

L’enseignant universitaire Imad Ben Amer estime que le fonds de la Zakat est le projet du siècle, et cela en raison de ses répercussions sur la société. Lors d’une conférence organisée au Centre culturel islamique à Alger, l’enseignant a insisté sur la nécessité de «recouvrer la confiance entre l’individu et le fonds de la Zakat», car ce dernier «est considéré comme un instrument pouvant résorber une partie importante de la pauvreté en Algérie». C’est pourquoi il est important de «créer une interactivité» entre l’individu et le fonds de la Zakat. Après avoir exprimé son «mécontentement» sur les informations qui font savoir «l’implication des personnes dans le détournement de l’argent déposé au fonds de la Zakat», le conférencier a souligné l’importance de ne pas généraliser et de parler dans l’absolu de ce comportement indigne, car il y a des «gens honnêtes». Après avoir rappelé les détails sur «les personnes concernées par la zakat», le conférencier a indiqué que le ministère des Affaires religieuses et du Waqf a déterminé le nissab (la part) de la Zakat pour l'an 1439 de l'hégire correspondant à 2017/2018 a été fixé à 450.500,00 DA. Dans ce cadre, le conférencier a expliqué que le nissab de la Zakat a été calculé sur «la base de 20 dinars or», dont le poids équivaut à 85 gr, alors que l'Agence nationale de transformation et de distribution de l'or et métaux précieux (AGENOR) a fixé le prix du gramme d'or de 18 carats à 5.300,00 DA. Par conséquent, le nissab pour cette année sera de 85 gr, 5.300,00 DA = 450.500,00 DA. Il ajoute que la Zakat correspond au quart du dixième, soit 2,5% de toute valeur ayant atteint le Nissab au terme d'une année, dont argent, offres commerciales et marchandises évalués au prix de vente actuel le jour de la Zakat. H. H.