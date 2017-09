Décès du moudjahid Mohamed Lemkami

Le moudjahid Mohamed Lemkami est décédé mercredi à l'âge de 85 ans des suites d'une longue maladie, a-t-on appris auprès du ministère des Moudjahidine. Né le 1er janvier 1932 à Tlemcen, le défunt comptait parmi les moudjahidine de la première heure qui ont répondu à l'appel de la patrie. Il rejoint les rangs de l'Armée de libération nationale (ALN) en 1955 dans la zone I de la Ve wilaya historique. Il a travaillé au ministère de l`armement et des liaisons générales (MALG) dans la huitième wilaya historique de 1959 à 1962. Mohamed Lemkami a pris part à plusieurs batailles contre l'occupation française, ce qui lui a valu le respect et la confiance de plusieurs dirigeants et compagnons d'armes.

Au lendemain de l'indépendance, il a occupé plusieurs postes dans les secteurs du commerce et de la santé. Il fut désigné au poste de vice-président à l'Assemblée populaire nationale (APN) puis nommé ambassadeur d'Algérie en Albanie. Il a, à son actif, plusieurs recherches et ouvrages dont "Les hommes de l'ombre".

En cette douloureuse circonstance, le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni a présenté ses sincères condoléances à la famille du défunt et à ses compagnons d'armes, priant Dieu le Tout-Puissant de lui accorder Sa Sainte Miséricorde, de l'accueillir en Son Vaste Paradis. Le défunt a été inhumé hier, après la prière d'Al dohr au cimetière de Sidi Yahia.(APS)

-----------------////////////////

Condoléances

Le ministre de la Communication, M. Djamel Kaouane, affecté par le décès de Mohamed LEMKAMI, figure de la Révolution et ancien du MALG, oncle de M. Tewfik Khelladi, directeur général de la Télévision, tient à adresser à celui-ci, ainsi qu’à l’ensemble de la famille, ses condoléances les plus attristées et les assure, en cette douloureuse circonstance, de son soutien et de toute sa sympathie.

Il prie Allah d’accueillir le défunt en Son Vaste Paradis

«A Allah nous sommes et à Lui nous retournons»