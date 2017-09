MDN : 3 bombes artisanales détruites à Tébessa

Trois bombes de confection artisanale ont été détruites mardi à Tébessa par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), a indiqué hier, le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. "Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'ANP a détruit, le 26 septembre 2017 à Tébessa/5e RM, trois bombes de confection artisanale" a précisé la même source. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté à Tlemcen, Ouargla, In Guezzam et Bordj Mokhtar, 15 contrebandiers et ont saisi 55 kilogrammes de kif traité, ainsi qu'un véhicule tout-terrain, 400 unités de différentes boissons et des outils d'orpaillage .

Par ailleurs des garde-côtes ont intercepté à Ténès, Mostaganem et Ain Témouchent /2e RM ainsi qu'à Annaba et Skikda /5e RM, 121 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale, tandis que 58 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Béchar, Tlemcen, In Guezzam et Adrar.(APS)