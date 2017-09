Gendarmerie nationale : portes ouvertes à Alger

Les portes ouvertes sur le premier Commandement régional de la Gendarmerie nationale organisées mercredi à Riadh El Feth (Alger) ont enregistré une forte affluence des citoyens qui ont assisté aux présentations des techniques et moyens utilisés par ce corps pour faire face à la criminalité.

Dans son allocution à l'ouverture de ces portes organisées les 27 et 28 septembre en cours, le Commandant du premier commandement régional de la Gendarmerie nationale de Blida (organisateur de la manifestation), le Général Belkessir Ghali a souligné que cette manifestation a pour principal objectif de "dynamiser l'action de proximité pour établir la confiance entre le citoyen et la Gendarmerie nationale, en mettant ce dernier au fait des différentes techniques et moyens dont dispose le premier Commandement régional pour lutter contre le crime".

Un reportage a été diffusé au Musée de l'Armée sur le Détachement spécial d'intervention (DSI) de la Gendarmerie nationale. Les citoyens ont également assisté à des présentations audio-visuelles et des applications théoriques des moyens modernes disponibles pour faire face à la criminalité.

Pour permettre au citoyen de s'enquérir du rôle du premier commandement de la Gendarmerie nationale au plan régional, des ateliers ont été organisés pour faire connaître le corps, à l'instar de l'atelier de l'Institut national de criminalistique et de criminologie de la Gendarmerie nationale, l'atelier de prévention contre la cybercriminalité, l'atelier du Détachement spécial d'intervention (DSI) et l'atelier sur le maintien de l'ordre. (APS)