M. Zaâlane reçoit le président du groupe DubaI Port World : développer la coopération

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane a reçu hier à Alger le président du conseil d'administration et président du groupe émirati Dubaï Port World (DPW), Soltan Ahmed Ben Salim avec lequel il a évoqué "le développement de la coopération entre les deux pays dans le domaine du transport maritime et de la gestion portuaire", a indiqué un communiqué du ministère. Lors de cette rencontre à laquelle a assisté l'ambassadeur de l'Etat des Emirats arabes unis à Alger, M. Zaalane a insisté sur "l'importance de développer et de promouvoir la coopération avec les frères émiratis, soulignant la nécessité de faire avancer les projets en cours de réalisation, d'autant que le groupe DPW active au niveau des ports d'Alger et de Djen Djen (wilaya de Jijel)". Les entretiens ont porté également sur l'état d'avancement de la coopération algero-émiratie en matière de partenariat dans la gestion portuaire. Pour sa part, le président du groupe DPW a salué les relations étroites liant les deux pays ainsi que les projets engagés par l'Algérie dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine des travaux publics et des transports. Le même responsable a fait part de l'engagement du groupe DPW à faire profiter l'Algérie de son expérience en matière de gestion portuaire, a ajouté la même source. (APS)