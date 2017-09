Formation dans la sécurité publique : Le ministre congolais de l’Intérieur salue l’expérience algérienne

Le ministre de l’Intérieur de la République du Congo, Raymond Zéphirin Mboulou, a exprimé, hier à Blida, sa volonté de développer les relations de son pays avec l’Algérie dans le domaine de la formation.

Dans une déclaration à la presse en marge d’une visite effectuée à l'Ecole d'application de la Sûreté nationale, Abdelmadjid Bouzbid de Soumâa, le ministre congolais a indiqué que ce qu’il a vu comme infrastructures "nous encourage à vouloir pousser nos relations dans le domaine de la formation avec le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire en général, et avec la Direction générale de la sureté nationale (DGSN) de façon particulière". M. Raymond Zéphirin Mboulou, qui était accompagné, à l’occasion, par le Directeur général de la sûreté nationale (DGSN), le général Abdelghani El Hamel, s’est dit impressionné par l’Ecole d’application de Soumaà, qu’il a estimé parmi les plus grands centres de formation qu’il a visité depuis qu’il est à son poste, depuis près de huit années, se félicitant du programme de sa visite et des exhibitions présentés par les élèves de cet établissement. A l’entame de sa visite à cette école, le ministre congolais a écouté un exposé sur le secteur de la sûreté en Algérie, en matière de formation notamment. Selon l’exposé en question, le secteur compte 15 écoles de police d’une capacité d’accueil de 7.680 places pédagogiques, en plus de sept centres de formation et d’un nombre d’infrastructures.

La délégation hôte a ensuite eu droit à une parade de sortie de la 12e promotion des lieutenants de police, constituée de 128 éléments, et baptisée du nom du chahid du devoir l’officier de police Mohamed Ayad. S’ensuivit une tournée du ministre congolais à travers différentes structures de l’école de Soumaà, dont le parcours motos, le site des entrainements, le centre équestre, le musée de l’école, le champ de tir, et le siège modèle de la sûreté urbaine, au niveau duquel lui a été présenté un exposé sur le système de vidéo surveillance intelligente des salles de garde à vue. Il s’est dit impressionné par le niveau de développement atteint par l’Algérie en matière de sécurité. Le ministre de l’Intérieur de la République du Congo est arrivé lundi dernier à Alger, pour une visite de trois jours. (APS)