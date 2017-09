Salon international de l’investissement touristique et des équipements : Investir, une priorité

« L’Etat a mis en place des incitations au profit des investisseurs dans le secteur du tourisme en leur accordant des facilitations pour l’acquisition des équipements, ainsi que le foncier », c’est ce qu’a affirmé Mme Aïcha Nadri, sous-directrice au ministère du Tourisme, chargée de l’investissement, qui s’est exprimée hier, en marge du premier Salon international de l’investissement touristique et des équipements, qui se tient au Palais des expositions des Pins maritimes à Alger.

Mme Nadri — qui a salué l’initiative d’organiser ce genre de manifestations qui tendent, selon ses termes, à promouvoir l’investissement en Algérie, notamment, dans le domaine touristique — a rappelé, à cet effet, que le plan national d’aménagement touristique est essentiellement axé sur l’appui et l’encouragement de l’investissement, en accordant des facilités aux investisseurs pour réaliser leurs projets.

Dans ce sens, la responsable a souligné que la stratégie du tourisme en Algérie, édictée par le schéma directeur d’aménagement touristique, s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale du tourisme qui se base sur cinq axes dynamiques. Il s’agit entre autres, de la nécessité de promouvoir l’investissement qui est considérée aujourd’hui comme un levier incontournable pour développer le tourisme en Algérie.

Tout en invitant les jeunes à se lancer dans ce créneau, Mme Nadri a mis l’accent sur l’importance de ce rendez-vous qui représente un carrefour d’échanges d’expériences et de savoir-faire dans le domaine du tourisme en général et l’investissement en particulier.

Organisée par le groupe Touba Tourisme en collaboration avec des organismes du secteur du tourisme, la première édition du Salon international de l’investissement touristique et des équipements est dédiée aux professionnels du domaine, et ambitionne de «promouvoir l'investissement touristique». Cette première expérience a regroupé bon nombre d'opérateurs et de professionnels nationaux et étrangers venus de plusieurs pays. Selon le directeur général du groupe Touba tourisme, Ayache Salim, ce Salon vise la promotion et le développement de la filière touristique à travers la relance de l’investissement et de la valorisation du potentiel touristique existant à travers notamment la réalisation de nouvelles infrastructures touristiques (hôtels, parcs aquatiques, parcs de camping et de loisirs), l’amélioration des prestations des services et de la décoration et du design.

A cet effet, il mettra en exergue que la formation dans le domaine du tourisme à savoir la restauration, l’accueil et l’hôtellerie, demeure «plus que nécessaire pour assurer aux clients de meilleures prestations de service».

M. Ayache a fait savoir que cet évènement qui constitue ainsi un lieu de rencontre et d'échanges, entre dans le cadre de la promotion et le développement du tourisme, afin de lui donner un nouvel élan et de valoriser le potentiel touristique dont dispose l’Algérie.

Selon M. Ayache, cette démarche est inspirée par les orientations des pouvoirs publics reposant sur la nouvelle stratégie d’aménagement touristique à l’horizon 2030 fondée sur la valorisation de la destination Algérie.

Il faut dire que beaucoup reste à faire, puisque l’Algérie dispose aujourd’hui, d'un parc hôtelier de 1.199 établissements, totalisant une capacité de 104.24 lits, dont 65 établissements relevant du secteur public avec une capacité de 18.163 lits, qui font l’objet d’une opération de réhabilitation et de modernisation.

Pour pallier l’énorme déficit, quelque 1.600 projets touristiques au niveau national ont été agréés par le ministère du Tourisme avec une capacité de plus de 200.000 lits pour un coût de 747 milliards de DA. Actuellement 550 projets sont en cours de réalisation avec une capacité de 77.793 lits et un coût de 248 milliards DA.

Selon l’affiche officielle du Salon de « Tourism Invest», le tourisme est le secteur économique le plus important à l’échelle mondiale, considéré comme source de revenus, de création d’emplois durables et de valeur ajoutée. Le tourisme est pour plusieurs pays un facteur de croissance probant à l’exemple de la Tunisie qui génère 80% de ses revenus, la France première destination mondiale, les USA, la Turquie, l’Egypte...

Kamélia Hadjib