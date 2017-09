Développement du secteur : Libérer les initiatives

La crise financière actuelle que traverse l’Algérie représente une «occasion idoine» de se diriger vers une économie plus dynamique, reposant essentiellement sur les secteurs créateurs de richesses et d’emplois, a affirmé hier à Constantine, Azzeddine Bentorki, enseignant à la faculté des sciences économiques de l’université Abdelhamid-Mehri (Constantine 2). Cette crise financière constituera «un tremplin pour libérer les initiatives économiques, notamment dans le secteur du tourisme en vue de réaliser des structures de relaxation et de détente qui soient en adéquation avec les normes internationales et ce, au service de l’économie nationale», a expliqué M. Bentorki, lors de son intervention à l’occasion de la journée mondiale du Tourisme, coïncidant avec le 27 septembre de chaque année. S’exprimant dans la salle des conférences de la maison de la culture Malek-Haddad, il a cité, à cet effet, en exemple, plusieurs pays ayant accompli un «saut qualitatif» dans le domaine touristique en vue d’attirer les touristes, à l’instar de la Chine qui occupe la cinquième place mondiale en la matière. Considérant que «les économies des pays développés sont orientées vers le secteur des services», l'intervenant a affirmé que le tourisme s’inscrit dans ce volet, d’autant que, selon lui, «l’Algérie dispose de formidables potentialités touristiques qui la rendent éligible à devenir un pôle touristique par excellence avec des répercussions positives sur les autres secteurs, et en faisant engranger des dividendes pour peu qu’on y prête de l’intérêt». L'enseignant universitaire a également profité de cette occasion pour insister sur l’importance de la formation qui garantit «la continuité, évoquant, à ce propos, la décision de la faculté des sciences économiques de l’université Abdelhamid-Mehri d’instaurer un «master dans le tourisme et l' hôtellerie», en sus de la possibilité d’élargir cette spécialité au doctorat, afin que les diplômés de cette spécialité puissent administrer à l’avenir des structures hôtelières. De son côté, Laid Benghadfa, chef de service à la direction de la formation et de l’enseignement professionnels de Constantine, a abordé les offres de formations proposées par la direction locale du secteur, dans la filière du tourisme et de l’hôtellerie, faisant savoir que les stagiaires ont eu droit à 23 spécialités dans différents paliers, comme la pâtisserie, la boulangerie, ou encore comme guide touristique, et ce, en plus de 8 spécialités qualifiantes. Dans ce contexte, il a ajouté que «le nombre global des stagiaires dans cette filière a atteint 935 répartis entre l’enseignement résidentiel et professionnel», notant que le secteur va être soutenu par «la création d’un institut national spécialisé dans le tourisme et l’hôtellerie, en cours de réalisation dans la daïra de Zighoud Youcef», ce qui renforcera, a-t-il dit, les capacités du secteur en vue d’accueillir un plus grand nombre de stagiaires pour accompagner les futures structures hôtelières. Le conférencier a aussi rappelé l’accord conclu entre la direction locale de la formation et de l’enseignement professionnels et celle du tourisme et de l’artisanat afin de développer une relation durable entre les deux parties, notamment dans les domaines de la professionnalisation, la formation et le recyclage. Outre la participation des représentants de l’Office local du tourisme, l’Agence nationale du développement de l’investissement (ANDI) ainsi que le bureau local de Confédération algérienne du patronat (CAP), cette journée a été également marquée par un débat auquel ont assisté des professionnels du secteur du tourisme en vue d’exprimer leurs préoccupations.

A noter que le hall de la maison de la culture Malek-Haddad accueille un Salon au sein duquel participent différentes agences de voyages et de tourisme activant à travers le territoire de la wilaya de Constantine, en plus d’une exposition locale de produits de l’artisanat traditionnel avec la présence de 3 artisans constantinois. (APS)