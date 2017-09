Célébration de la Journée mondiale du tourisme : Encourager le réceptif

La sensibilisation sur le professionnalisme des agences de voyages et l’encouragement au tourisme réceptif constitue ces derniers temps l’une des préoccupations majeures des pouvoirs publics.

En effet, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, M. Hassan Mermouri, a appelé hier les agences de voyages a accordé plus d’importance à la promotion de la destination Algérie : «Il est temps aujourd’hui, aux différentes agences de voyages, de s’orienter et de se focaliser essentiellement sur le tourisme interne, et cela pour accélérer la promotion de la destination Algérie», a-t-il indiqué.

En marge de la célébration de la journée mondiale du Tourisme organisée à Alger, le ministre a assuré que son département va se rapprocher de ces agences spécialisées dans le tourisme réceptif afin de leur garantir un accompagnement, et de les encourager. Il dira dans ce sens que « le lancement prochaine de la saison saharienne sera une opportunité pour lancer un appel à l’ensemble des agences et acteurs du tourisme à déployer plus d’effort, afin de promouvoir, la destination interne, et pour lancer également une nouvelle méthode dans la promotion».

M. Mermouri trouve regrettable le fait qu’un nombre important d’Algériens passent leurs vacances à l’étranger car, selon ses propos, cela va certainement enrichir les pays étrangers et faire perdre l’économie nationale. «Maintenant, notre politique doit changer en la matière pour renverser la donne, c'est-à-dire que le nombre de touristes internes doit atteindre des chiffres plus important que ceux qui quittent notre pays», a-t-il précisé. Mais les questions qui se posent, et de savoir si les touristes algériens n’auront plus besoin de passer leurs vacances à l’étranger ? Comment peut-on encourager les touristes nationaux et étrangers de passer leurs vacances en Algérie ? Le ministre a relevé à cet effet que son département va mettre en place de nouvelles stratégies à court, moyen et long termes, pour la promotion de la destination Algérie. Mettant, par ailleurs, l’accent sur les investissements, le ministre à fait savoir que le gouvernement va mettre tous les moyens nécessaires pour encourager les hommes d’affaires à investir dans ce secteur porteur pour l’économie nationale en citant à titre d’exemple l’allégement des procédures administratif pour l’obtention des contrats concessions et répondre à la demande des investisseurs en matière de foncier. «Aussi, a-t-il ajouté, on va essayer d’aider les investisseurs pour l’octroi des crédits auprès des banques et les bailleurs de fonds».

A l’occasion de cette cérémonie le ministre a honoré certains investisseurs entre autres M. Djillali Mehri qui a contribué, il convient de le reconnaître, efficacement à l’évolution et au développement de l’activité touristique en Algérie.

Makhlouf Ait Ziane