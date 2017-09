Le Coin du copiste : Le dessin numérique à l’honneur

Si certains en avaient entendu parler à travers les recherches sur Internet ou bien dans des documentaires sur les chaînes satellitaires, il faut que qu’en Algérie de jeunes artistes qui, en plus de se passionner à tout ce qu’ils entreprennent, font montre à leur manière d’un talent original et bien singulier comme le prouve l’exposition de Nazim Laksi à la galerie d’art de Bab Ezzouar : « Les œuvres de Nazim Laksi accrochées aux cimaises de la galerie Ezzou’art offrent au regard de riches compositions aux couleurs chatoyantes. Cette exposition de design graphique sort des sentiers battus. C’est par atavisme que Nazim Laksi s’est embarqué dans le monde artistique. Il a reçu comme don de son père artiste peintre, ce gène artistique. Et depuis, mon écran est devenu une toile merveilleuse qui sèche tout de suite», dit-il. Commente un journaliste, qui semble avoir trouvé une perle rare, sur un journal électronique. Ce dernier décrit dans son article un artiste ingénieux qui est une véritable trouvaille pour lui qui a découvert des œuvres qui retracent dans un enchevêtrement de traits une véritable harmonie tant l’ensemble des tableaux arrivent dans une perspective bien agencée de motifs mathématiquement conçus et réalisés par les soins de l’artiste, à séduire l’œil du visiteur : « L’artiste donne une grande visibilité à son exposition par des agencements, aménagements et assemblages dont lui seul en a le secret. C’est avec une judicieuse harmonie que Nazim associe diverses coupures de journaux, de magazines et d’objets grâce à des logiciels de son ordinateur. Ses montages et installations, il les conçoit selon ses humeurs. A ce sujet, il avoue : «Chacune de mes œuvres est différente de l’autre, ma créativité est selon mon feeling et mon instinct. J’aime oser et que cela sorte de l’ordinaire». Il est vrai qu’en matière de créativité, Nazim en a à en revendre et son imaginaire est fécond et

débordant », écrit cette source évoquant les 22 affiches exposées et travaillées avec beaucoup de dextérité par cet ancien étudiant de l’Ecole des Beaux-arts d’Alger qui voudrait, à travers sa riche palette de scènes loufoques, parfois subversives, dénoncer les maux d’une société en déroute et surtout proche du chaos final. Souhaitons à ce jeune designer bien créatif un long parcours, lui pour qui cette exposition est un baptême de feu : « Comme projet, il espère réaliser une autre exposition, un shooting de photos d’objets d’art. Nazim Laksi a à son actif de nombreuses expositions collectives et celle-ci est la première en solo. Souhaitons une trajectoire riche à cet artiste émérite qui est déjà une signature prometteuse dans le domaine du dessin numérique.»

L. Graba