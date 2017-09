Exposition collective à la galerie Aïcha-Haddad : sensibilité et émotion

Deux talentueux artistes peintres exposent collectivement à la galerie Aicha-Haddad à Alger, et ce jusqu’au 08 octobre sous l’intitulé « Arc et toiles ». Explorant les portes de la philosophie, les méandres de beauté naturelle et les portes des rêves et des sensations fortes, Lila Faci et Ouiza Achab proposent un florilège de toiles de différentes thématiques.

Avec plus de quinze tableaux exposés à elle seule, Lila Faci traduit sa sensibilité et ses émotions à travers une série de toiles mirifiques, réussies sur le plan technique et riches en sensations et en interprétation. A commencer par le tableau « Printemps », un univers verdâtre ponctué par des fleurs; des marguerites et une flore des plus belles. elle enchaîne avec « Papillon », un tableau abstrait qui rend hommage à la nature également, avec notamment, dans la même lancée, deux autres toiles intitulées « l’Eden » et « l’envol », deux hymnes à la liberté et à l’infini.

Entre ce jardin de tableaux printaniers, on trouve « l’oppression », toile faite en semi-abstrait où l’artiste dénonce l’atteinte à la liberté et l’assombrissement du soleil de liberté. Lila Faci reprend les sensations fortes et signe « Nuit d’été », une œuvre dans laquelle on trouve des couleurs chatoyantes où la festivité, la liberté et la sensation de bien-être nocturne en été se font sentir. « la danseuse » est un coup de cœur avec cette silhouette féminine qui danse avec agilité au milieu de fleurs. L’artiste peintre explore le grand bleu à travers « Voiliers nocturnes ». elle signe d’autres tableaux, à l’exemple du «le condor», « forêt de bonheur » où encore « la prison des rêves » avant de proposer un labyrinthe visuel intitulé « confusion » où on trouve des bribes d’expression de visage féminin éparpillées dans une grande toile riche en formes et en symboles avec un choix judicieux de couleurs parfaitement réussi. Artiste talentueuse, elle conclu avec une note d’espoir intitulée «l’espérance», un florilège de colombes et de papillons à prédominance blanche et couleurs vives. Une autre artiste peintre fait sensation également au milieu des tableaux de Lila Faci, il s’agit de Ouiza Achab, qui, quant à elle, propose des œuvres plus axées sur le côtés philosophique, humain, sociologique et existentiel.

Elle placarde sur les murs de la galerie des toiles qui appellent le visiteur à se rapprocher et à plonger littéralement dans le sens du tableau, à l’exemple de « la rumeur », « portes dérobées » ou encore « tourmente », des abstractions sous forme de labyrinthes optiques qui laissent pantois le visiteur dans les méandres de la créativité de l’artiste. Un sujet semble très inspirateur pour l’artiste ; celui des voyages et de l’exil. Elle signe des œuvres à couper le souffle, à l’instar de « Traversées », un choix judicieux de couleurs, à la fois sombres et significatives, où on trouve plusieurs silhouettes qui semblent fatiguées et lassées d’une longue traversée désertique. « l’exode » « dur chemin » et « entre ciel et terre » sont des tableaux faits en couleurs ocre, rouge bordeaux, noir et gris…

Ils proposent aussi des silhouettes relatives aux voyages et à l’exil. Ouiza Achab conclut avec deux tableaux en hommage à la culture berbère intitulés «Zaina» et «Yiddir».

Kader Bentounès