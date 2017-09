Présentation du roman Pupille de Riadh Hadir : pour un monde meilleur

Edité par les éditions ANEP, «Pupille» est un roman de Riadh Hadir. Ce dernier met en exergue dans son roman les dangers qui guettent les futures générations. « Pupille est né du désir de mettre en garde contre certaines dérives, en l’occurrence celles de la foi », dira l’auteur.Dans la perspective de présenter son livre, Riadh Hadir a animé, mardi dernier, une rencontre à la librairie Chaïb-Dzaïr de l’Anep et revient sur l’élaboration de son œuvre et sur les différents thèmes qui le traversent. Ce dernier paru aux éditions Anep le 2 septembre de l’année en cours; un roman de 211 pages dont l’histoire est étalée sur douze chapitres. Il s’agit, en effet, du premier roman de Riadh Hadir. Roman d’anticipation, il plonge son lecteur dans un monde compartimenté où le libre-arbitre, l’audace et la liberté n’existent presque plus. Dans son œuvre, Riadh expose aux lecteurs un monde apocalyptique où tous les fléaux actuels sont à leur paroxysme; le racisme, la manipulation des médias et des politiciens, l’intégrisme, l’individualisme, la pollution… Un monde sous haute surveillance grâce aux nouvelles technologies : drones, implants d’identification... Mais où la quête de la liberté sera plus forte que tout. « Comme la plupart des récits s’appuyant sur des univers fantastiques, futuristes ou allégoriques, «Pupille» est né du désir de mettre en garde contre certaines dérives, en l’occurrence celles de la foi », affirme Riadh. « je pense que le recul et la distance apportés par l’adoption d’un tel univers nous permettent d’appréhender ces questionnements plus sereinement et d’entamer un réel dialogue entre auteurs et lecteurs sur ces problématiques qui nous concernent tous », souligne-t-il. «Pupille», à travers les différentes facettes de ses personnages, «conduit le lecteur sur un chemin maculé de fois brisées, mauvaises ou dévoyées. Une foi saine, fraîche et intacte peut-elle mener vers un salut que l’on croit perdu ?», lit-on sur la quatrième de couverture de ce roman. «Pupille» a aussi une grande dimension satirique. Les médias, les élections, les familles avec leurs divers archétypes… « Tout cela est tourné en dérision afin de mieux équilibrer la tension dramatique d’autres évènements, disons, moins drôles », indiquera Riadh. Le monde tel que nous le connaissons n’existe plus ! Dans celui décrit dans l’ouvrage, deux visions extrêmes s’opposent : une société sans sujet représentée par le nouveau Maghreb, et une société extrêmement individualiste représentée par l’Union occidentale. Autour, gravitent d’autres sociétés qui incarnent la minorité et constituent parfois une menace, parce que différentes. « L’idée était de tracer un parallèle assez marquant entre deux populations que tout tendrait à séparer sur le papier », explique l’auteur, et d’ajouter : « traditions, langues et croyances différentes, et pourtant ces deux peuples sont asservis de la même manière ; une consommation à outrance calibrée pour correspondre aux particularités géographiques des différentes sociétés, tout en cultivant un certain chauvinisme chez l’une et l’autre ». De plus, les individus sont aliénés ; ils n’ont plus de libre arbitre. Il n’y a que leur foi, aveugle et incommensurable, qui est sollicitée, qui compte vraiment. Des individualités émergent parfois, mais elles sont réduites au silence. Elles décident ou sont contraintes alors au départ. Partir loin à la quête de l’équilibre et harmonie. «Pupille» raconte plusieurs destins, plusieurs histoires, mais ne s’éloigne jamais de son thème principal. C’est le cas de Mehdi, Sahouane et Hiba, les trois personnages centraux du roman, qui entament un long périple, fuyant un monde aliénant, de faux-semblants et d’interdits. La route sera longue, les ennuis innombrables. Et même si l’univers est parfois sombre, la bienveillance de l’auteur et sa distance apportent un peu d’humour dans un monde qui en est dépourvu. Il y a lieu de noter que la construction du roman est quelque peu «complexe» sans autant perturber la lecture. Ainsi le titre du roman, «Pupille», est relié à un personnage ; sans autant qu’il soit l’unique personnage important dans le roman. L’auteur offre, ainsi de la profondeur à chacun ; les chapitres portent les noms des personnages, et sont entrecoupés par des «interludes». Répondant à une question relative au choix des personnages, Riadh explique que ses modèles qui ont de la profondeur et une existence propre, tout le challenge de l’écriture… Les noms sont importants, « une fois que les noms, motivations et particularités des personnages sont définis, il devient assez facile de les faire agir et interagir »,

« on évitera ainsi les incohérences de caractère, et le développement de l’intrigue dépendra de leurs interactions. J’ai aménagé des interludes dans la structure car cela évoque les coupures publicitaires durant les programmes télé ». Suite à une question relative à une suite à ce roman, Riadh affirme : « une suite, peut-être pas ». « Je pense que l’histoire de Mehdi et de sa quête est bien terminée… Je n’en ai pas fini avec ce monde, et je le revisiterai sûrement un jour », a-t-il conclu.

Sihem Oubraham