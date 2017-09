23e anniversaire de l’assassinat de Cheb Hasni : hommage au symbole de l’espoir

Le triste 23e anniversaire de l’assassinat du symbole de l’espoir de la jeunesse algérienne, le feu Cheb Hasni, qui coïncide avec la célébration de la Journée de la réconciliation nationale, sera célébré cette année à Oran.

L’association Art-Culture et la Protection du Patrimoine Musical oranais —récemment créée­— organise un grand hommage à la mémoire du défunt à travers une série de festivités qui se déroulent du 28 au 30 septembre. Au programme d’aujourd’hui, une table ronde sur le parcours artistique du feu Cheb Hasni, animée par des proches du chanteur (éditeurs, auteurs, musiciens, organisateurs de spectacles…). Il est prévu, aussi, la projection d’un documentaire sur Cheb Hasni, intitulé «histoire d’une déchirure» réalisé par Abdelatif Mrah. Demain vendredi, il sera procédé à l’inauguration d’une exposition de photos de Cheb Hasni à la galerie d’art de l’association Civ-œil sise au centre-ville d’Oran, suivi d’une projection exclusive d’un documentaire sur le défunt « espoir inachevé » à la salle cinéma Saâda, ex-Colisée. Le sport ne sera pas en reste de la célébration de cet important évènement avec la programmation d’un match de football opposant l’association des lions d’Oran et les journalistes au stade de Choupot. Ce programme sera clôturé par un méga-concert auquel participent plus de 60 artistes représentant la richesse de la musique algérienne des quatre coins du pays. Parmi eux, Hakim Salhi, Salim el Chaoui, le chanteur d’expression kabyle Mirou Merzoug et chaoui Nassereddine Houra, le malouf avec Hamdi Benani, le staïfi avec Khalass, le constantinois avec Iles Kesentini avec et bien sûr les grandes signatures de la chanson raï, à leur tête cheb Houssem, Kader Japonais, Bilal Seghir, Réda, Dalila, Djenet, Khaïra, Abbès, Fayçal Seghir, Mohamed Benchenet, Hasni Seghir et d’autres. Amel Saher