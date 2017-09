Réformes structurelles : Une feuille de route consignée dans un Décret présidentiel

Les réformes structurelles économiques et financières, qui accompagneront le financement non conventionnel, seront adossées à une «feuille de route consignée dans un décret présidentiel», a indiqué Ahmed Ouyahia. Abordant le financement non conventionnel, qui fait l’objet de l’amendement de la loi sur la monnaie et le crédit en vigueur, M. Ouyahia a affirmé qu’il n’avait pas de montant à indiquer à ce stade quant au niveau du montant des emprunts que le Trésor contractera auprès de la Banque d’Algérie. Mais ces emprunts, a-t-il avancé, serviront à rembourser les dettes du Trésor et à financer les dépenses d’équipements. Il a également tenu à préciser qu’ «aucun dinar ne sera emprunté pour financer le budget de fonctionnement». De plus, a-t-il poursuivi, les emprunts du Trésor à la Banque d’Algérie seront accompagnés de réformes structurelles économiques et financières pour lesquelles une «feuille de route» sera consignée dans un décret présidentiel, et un mécanisme indépendant de surveillance sera mis en place. Selon M. Ouyahia, «tout le monde pourra savoir et suivre, et le Parlement pourra contrôler le gouvernement sur le respect de ces réformes». (APS)