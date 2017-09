Coopération arabo-africaine : L’Algérie dispose de moyens d’investissements importants

L’Algérie dispose d’importants moyens et opportunités d’investissements pouvant être concrétisés en projets, dans le cadre de la coopération arabo-africaine, a indiqué hier à Amman la directrice générale de la Chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI). Lors d’une séance sur «les opportunités d’investissements en Afrique et dans les pays arabes» dans le cadre du forum économique arabo-africain qu’abrite la Jordanie sous le thème «Feuille de route et financement accordé pour des investissements réussis», la responsable de la CACI a souligné que les parties concernées étaient convaincues que «l’Algérie dispose de moyens et opportunités d’investissements importants pouvant être concrétisés en projets dans le cadre de programmes ambitieux et prometteurs, notamment à la faveur des réductions fiscales et des mesures douanières préférentielles décidées par les autorités publiques».

Mme Bahlou, qui a fait observer que les opportunités d’investissement en Algérie «augmentent, particulièrement en ce qui concerne l’investissement commun», mettra en exergue la composante de l’économie algérienne qui repose sur les petites et moyennes entreprises (PME) dont le nombre dépasse un million. Elle a également mis en relief les opportunités d’investissements «importantes» et les facilités accordées dans ce secteur. Evoquant l’orientation stratégique que l’Etat entend concrétiser à travers l’activation des petits et moyens projets en Algérie durant la dernière décennie, la responsable a déclaré : «Nous devons réfléchir aux moyens et mécanismes à même d’intensifier le partenariat dans les petits et moyens projets d’investissements», ajoutant: «Nous pouvons également bénéficier du cadre que nous offre l’Union des chambres arabes pour un partenariat gagnant pour toutes les parties». L’Algérie aspire à réaliser un taux de croissance autour de 4% en 2018 et dispose de réserves de change (103 milliards de dollars). Mme Bahloul s’est félicitée de la présence, en Algérie, de plusieurs entreprises arabes qui aspirent aujourd’hui à des perspectives prometteuses pour accéder aux marchés africains.

Les travaux du forum économique arabo-africain ont débuté hier avec la participation de l’Algérie, représentée par le président de la Chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI), Mohamed Laïd Benamor, qui participe aussi à la 125e session du Conseil de l’union des chambres arabes et le colloque algéro-jordanien des chambres du commerce des deux pays. Le forum est organisé par la Chambre de commerce de la Jordanie, en collaboration avec l’Union des chambres arabes et le Groupe libanais de l’économie et des affaires dans l’objectif de «développer les relations économiques et commerciales et les investissements arabo-africains» avec la participation de 500 spécialistes représentant 53 pays arabes, africains et étrangers.

Les participants à cette manifestation de deux jours veilleront à examiner les nouvelles opportunités de développement de la coopération dans le domaine commercial et d’investissement entre les pays arabes et africains à la lumière des décisions du 4e Sommet arabo-africain tenu l’année dernière en Guinée équatoriale. Prennent part à ce forum, les ministres et responsables concernés par l’économie et l’investissement dans les pays arabes et en Afrique, et les responsables des chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture et les chambres de commerce arabes et étrangères, ainsi que les chambres africaines. Les entreprises de transport et de logistique, les importateurs et exportateurs des différents secteurs de production, les banques et les institutions financières, les institutions de financement arabes et africaines, ainsi que les organisations économiques et financières arabes et des économistes seront également présents à ce rendez-vous. Intervenant à cette occasion, le président de la Chambre de commerce arabe et de la Chambre de commerce et d’industrie de Jordanie, Naël al Kabariti, a indiqué que cette rencontre «se veut une occasion pour faire la promotion des opportunités d’investissement et le climat des affaires dans les pays arabo-africains, en vue de développer et de consolider les relations arabo-africaines dans les domaines économique, commercial et culturel, car constituant une priorité stratégique sur le plan arabe et africain».

Une importante croissance a marqué la coopération commerciale entre l’Afrique et le monde arabe durant la dernière décennie, selon un rapport onusien qui prévoit une hausse du volume des échanges commerciaux à l’avenir. Les exportations de l’Afrique vers le monde arabe ont atteint 6,5 %, selon le secrétaire exécutif adjoint de la Commission économique pour l’Afrique (CEA) relevant de l’Onu, économiste en chef, Abdallah Hamdouk, ajoutant que les exportations du monde arabe vers l’Afrique ont été estimées à près de 5,3%. (APS)