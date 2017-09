Industrie, pétrochimie, BTPH et énergie verte : Les Allemands intéressés

L’industrie, la pétrochimie, le bâtiment et la construction et l’énergie verte, sont les secteurs les plus ciblés par les Allemands désirant investir en Algérie, a-t-on appris hier à Oran, lors d’une rencontre d’opérateurs algériens et allemands. Pour le vice-président de l’association Euro-Méditerranéenne-arabe» (EMA), Layadi Abdemadjid, les opérateurs économiques allemands cherchent des opportunités d’investissement en Algérie dans les secteurs de l’industrie, la pétrochimie, de la construction et de l’énergie verte, notamment.

Pour cette visite, la troisième après celle d’Alger et Tlemcen, quatorze opérateurs économiques allemands sont présents à Oran, pour prospecter les opportunités de partenariat, a-t-il fait savoir, ajoutant qu’en réalité, ils sont des centaines en Allemagne à vouloir investir en Algérie. Outre les secteurs cités, la formation représente un créneau à promouvoir en collaboration avec les Allemands qui pourront transmettre aux Algériens la technologie et le savoir-faire, a encore indiqué M. Layadi.

Pour Hirèche Zoubida, directrice de l’antenne d’Oran de l’Agence nationale de développement de l’investissement (ANDI), la wilaya d’Oran recèle d’énormes opportunités d’investissement que les opérateurs allemands peuvent saisir, principalement en matière d’industrie, de tourisme, de pêche, de bâtiment, de travaux publics et d’hydraulique. Elle a annoncé, qu’entre 2002 et fin 2016, pas moins de 3.045 projets d’investissement d’un montant global de 1.483 milliards DA ont été avalisés, dans la perspective de créer 102.366 emplois.

Pour M. Djaballah, représentant de la direction de l’industrie et des mines, plusieurs opportunités s’offrent effectivement aux investisseurs, notamment en industrie, services et BTPH, soulignant qu’un partenariat gagnant-gagnant sera assuré pour les deux parties. Présentant la situation actuelle du tissu industriel, il a fait savoir que, jusqu’à fin 2016, environ 25.064 unités industrielles ont été recensées à Oran employant plus de 119.733 salariés. En 2013, environ 22.748 entreprises ont été enregistrées, employant 111.905 salariés, a-t-il mis en exergue. Pour ce responsable, la création de PME dans le cadre du partenariat est importante dans la mesure où la densité de la PME en Algérie est en deça des standards internationaux fixés à 45 PME pour 1.000 habitants. «En Algérie, nous sommes à 10 PME pour 1.000 habitants et à Oran c’est encore moins, 9 PME pour 1.000 habitants», a-t-il révélé. Cette rencontre, organisée par la Chambre de commerce et d’industrie de l’Oranie, en collaboration avec l’Association euro-méditerranéenne-arabe de coopération économique a regroupé plus d’une quinzaine d’opérateurs économiques allemands dans divers créneaux et une cinquantaine de chefs d’entreprises algériens. Un modèle de partenariat algéro-allemand «gagnant-gagnant» a été présenté en l’occurrence, le groupe Knauf plâtre Algérie, fruit de partenariat entre le groupe cimentier algérien «ERCO» et le groupe allemand «Knauf international» depuis 2006. Des rencontres B to B ont été organisées à l’occasion, pour faciliter les contacts entre opérateurs algériens et allemands.(APS)