Oran : Quelles sont les attentes des citoyens ?

Depuis toujours, les scrutins de proximité, à savoir le renouvellement des assemblées communales et de wilaya, ont suscité plus d’intérêt chez le citoyen que les élections législatives. La raison est simple, ces scrutins de proximité ont une relation directe avec leur quotidien et la gestion des affaires de leurs communes. A Oran, les habitants des 26 communes, à l’instar de leurs compatriotes dans les 48 wilayas, ont bon espoir de contribuer au changement positif et à l’amélioration de leur quotidien en votant pour le bon candidat le 23 novembre prochain. Dans le chef- lieu de la wilaya, la plus grande commune du pays, soulignons-le, les habitants ne divergent pas tellement sur les critères de choix du futur locataire de l’hôtel de ville de la place 1er-Novembre et ses futurs collaborateurs. Pour eux, le futur P/APC doit « tout simplement mériter le titre de maire d’Oran » une ville qui, disent-ils, « est devenue depuis quelques années une locomotive de la modernisation urbaine dans tous les secteurs et le développement social et économique ».

Amine S., un jeune médecin exerçant à l’hôpital 1er-Novembre, estime que le premier chantier dans lequel doit s’investir le futur P/APC est la dé-bidonvillisation des quartiers périphériques « il doit débarrasser la ville des constructions illicites hideuses qui gâchent l’esthétique urbaine de la ville. Franchement, pour une ville touristique par excellence, cela est juste impardonnable », dit-il. Pour Imane N., architecte de formation, la priorité doit être accordée à l’embellissement de la ville. « Oran est une ville européenne de par son architecture et son urbanisme. Le maire de la ville doit tout simplement restituer à la ville son prestige d’antan. On aimerait bien que les terrasses soient généralisées sur les grands boulevards du centre ville (la Soummam, Loubet, Front de mer) mais aussi dans les nouveaux quartiers résidentiels. Il est impératif que le futur maire établisse des arrêtés d’organisation de l’activité urbaine. Je veux dire par là, le respect de la peinture des façades des cités et le cachet architectural des anciens quartiers. Je donne l’exemple du quartier les Castors, connu pour ses petites villas d’un seul niveau, qui a vu récemment la poussée de grandes tours. Cela est un « crime » d’un point de vue urbanistique. Les constructions inachevées au ciment sont l’autre plaie de la ville. L’autorité de l’Etat doit sévir pour y remédier », a-t-elle soutenu. Pour Toufik, un guide touristique, les futurs élus doivent prendre en considération l’importance du caractère touristique d’Oran. «L’animation et les spectacles de rues, le commerce de l’artisanat, les chants populaires, tels que les halakas de Tahtahas à M’dina El Jdida… tout ça doit être relancé », a-t-il soutenu. Les préoccupations des habitants d’Oran ne sont sans doute pas les mêmes des autres communes. Dans la commune d’Arzew (un pôle de l’industrie pétrochimique), les habitants attendent des futurs élus de se pencher, en priorité, sur l’épineuse question de la pollution. «Nos enfants souffrent de certaines maladies dont des allergies chroniques dues à la pollution de l’air. En outre, le cadre de vie dans notre ville est juste sinistre. Les centres de loisirs pour absorber l’oisiveté des jeunes et les prémunir contre la délinquance sont rares. Pas d’animation artistique. Les grandes salles des complexes sportifs ne reprennent vie que pendant les campagnes électorales malheureusement », dit-il. Dans le secteur Sidi El Bachir, relevant de la commune de Bir El Djir, les habitants souhaitent que les foyers de délinquance soient éliminés et les quartiers aménagés.

« Vous savez, ici même, si nous ne sommes qu’à quelques dizaines de kilomètres du centre ville d’Oran, notre cadre de vie donne l’impression que nous vivons dans un milieu rural. Nos quartiers souffrent de l’absence d’aménagement. Quant à l’espace vert, il est quasi inexistant. On veut aussi plus d’espaces dédiés aux jeunes, des bibliothèques et des projets d’investissements pour absorber une partie du chômage», a confié Hadj Mokhtar, propriétaire d’une boucherie.

Amel Saher