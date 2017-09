Elections locales 2017, Le président de la HIISE aux représentants des partis : « La surveillance, l’affaire de tous »

Le président de la HIISE estime que la surveillance des élections ne se résume pas exclusivement à émettre des observations et assure que l’opération nécessite un travail « technique » et « précis ». « C’est une lourde responsabilité qui incombe aussi aux partis politiques qui sont nos partenaires dans ce processus », a-t-il indiqué à cet effet, lors d’une rencontre qui l’a regroupé, hier, à l’hôtel Mazafran (Alger), avec des représentants des formations politiques.

Pour Abdelwahab Derbal, la surveillance du scrutin demeure un devoir « constitutionnel », et plus elle est « bien accomplie »,

« mieux » sera sa « crédibilité » et, par ricochet, la « légitimité » de nos institutions élues. A propos de la crédibilité du vote, il souligne qu’il est « vital » et « essentiel » d’assainir le fichier électoral algérien. Selon lui, ça équivaut à la garantie incontestable d’une élection « crédible » et « démocratique ». « Toutefois, cette entreprise reste utopique si on n’arrive pas à assainir le fichier de l’état civil », a renchéri le président de la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections. Insistant sur la nécessité de former les agents de l’administration mais aussi les magistrats, chargés de l’opération électorale, le conférencier n’a pas caché son étonnement devant l’absence des représentants des partis en charge de la surveillance des législatives du 4 mai dernier. « J’ai fait un tour à Bab El Oued, en plein cœur de la capitale, et j’étais surpris de constater cette situation. Que dire alors des contrées telles que Bordj Badji Mokhtar et autres villes de l’intérieur », a-t-il cité comme exemple, révélant que lors de ce même scrutin, le taux de surveillance assuré par les formations politiques n’a pas atteint les 30% du nombre des bureaux de vote. A propos de la formation des agents administratifs, il soutient qu’un employé d’une APC n’est pas habilité à être un acteur dans l’opération électorale, encore moins dans la mission de la surveillance. « L’administration doit avoir un personnel qualifié et compétent pour ce genre de missions », a-t-il affirmé. Idem pour les magistrats dont, selon lui, il est reproché à une grande partie d’entre eux de ne pas aller dans le fond des recours introduits par les partis politiques, se contentant, a-t-il ajouté, de la forme des requêtes pour rejeter carrément ces recours. « Les magistrats sont également appelés à être formés politiquement », a asséné le président de la HIISE. Evoquant l’arsenal juridique devant régir l’opération électorale en Algérie, Derbal réitère son appel à une refonte « minutieuse » de la loi portant régime électoral et pense même que la révision de ce texte devient à présent

« inévitable ». Cependant, a-t-il nuancé, ceci ne veut pas dire qu’on doit faire fi de ces dispositions légales. « Il faut impérativement se conformer à l’actuelle loi, même si elle prête à débat et qu’elle nécessite une révision. L’on n’est pas encore là. Il faut donc faire avec ce que nous avons », a relevé le président de la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections.

SAM