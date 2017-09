En sus de la levée du gel des projets de l’Education et de l’hydraulique : 400 milliards de DA pour régler les redevances des entrepreneurs

Lors de son intervention hier au Sénat, le Premier ministre M. Ahmed Ouyahia, a fait savoir que sur instruction du président de la République, il sera procédé à la levée du gel sur la totalité des projets de l’éducation nationale (écoles, CEM, lycées, cantines et internats), sur de nombreux projets de la santé (polycliniques, hôpitaux spécialisés, centres de soins...) et sur plusieurs projets de l’hydraulique. D’ autre part, M. Ouyahia a fait savoir que le projet de loi de finances 2018 a consacré un montant de 400 milliards de DA pour le paiement des redevances dues aux entrepreneurs algériens et étrangers. « Les entrepreneurs sont en difficulté mais les chantiers ne sont pas à l'arrêt. Cette mesure est salutaire pour les entrepreneurs et leur familles », d'autant que les pouvoirs publics ont prolongé les délais de réalisation en vue d'accorder davantage de temps aux entrepreneurs qui subissent des pressions financières », a-t-il expliqué. Le Premier ministre a notamment illustré son propos en citant l’exemple d’une grande entreprise chinoise de construction, dont le montant des redevances est estimé à 70 milliards de DA. K. A.