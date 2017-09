Plan d’action du gouvernement : feu vert

Optimisme. Voilà le terme qui décrit le mieux l’esprit des propos contenus dans l’allocution du Premier ministre, M. Ahmed Ouyahia, qui est intervenu hier au Conseil de la Nation pour répondre aux préoccupations soulevées par les sénateurs, dans le cadre de l’examen du Plan d’action du gouvernement.

Une intervention ponctuée par une série d’annonces, autant sur le plan politique qu’économique, financier que social. Le message du Premier ministre veut surtout dire qu’en dépit de la délicate conjoncture marquée par la baisse des finances publiques, l’Etat poursuivra ses actions de développement multisectoriel, en veillant à la consolidation des acquis sociaux et en restant résolument souverain dans sa prise de décision. « Je le dis et je le redis, et j’insiste une fois de plus sur la légitimité de l’espoir et de l’espérance. Certains espéraient que cet automne allait être celui de la faillite de l’Algérie, de la colère de son peuple et de l’arrêt de son avancée. Grâce à Dieu, l’illusion de ceux-là s’est évaporée», a clamé le Premier ministre. «Sous la direction éclairée du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, l’Algérie a de nouveau puisé dans sa volonté souveraine et dans les expériences d’autres pays, pour prendre en charge la crise financière», a-t-il ajouté au cours de son intervention en séance plénière, présidée par M. Abdelkader Bensalah. A cette occasion, le Premier ministre a eu également à s’exprimer sur l’évolution du pays qui, en l’espace de deux décennies, est non seulement parvenu à triompher du terrorisme mais aussi à consolider l’action de construction nationale et de progrès économique et social dans un esprit d’unité, d’attachement aux valeurs de la paix et de la stabilité inscrites en première ligne dans le projet de réconciliation nationale approuvé par l’écrasante majorité du peuple. « Il y a 20 ans, soit en 1997, le pays pleurait ses martyrs, victimes du terrorisme le plus aveugle, notamment à Bentalha et Rais (Alger) et Ramka (Relizane) où des milliers d’enfants, de femmes, d’hommes et de vieillards ont été assassinés par le terrorisme le plus aveugle que l’humanité ait connu», a indiqué M. Ouyahia. «Aujourd’hui, ces localités, comme toute l'Algérie, ont pansé leurs blessures et le pays commémorera dans deux jours le 12e anniversaire de la réconciliation nationale, qui a de nouveau réuni notre peuple», a-t-il noté.



L’Algérie d’hier et d’aujourd’hui: les fruits des programmes du chef de l’Etat



«L’Algérie demeurera à jamais reconnaissante au Président Bouteflika de l’avoir ramenée à la paix, à la sécurité, à l’unité et à la fraternité», a soutenu le Premier ministre. Il a également rappelé qu'en 1997, la communauté internationale affichait un «aveuglement coupable face au drame de notre pays confronté seul au terrorisme», déplorant que «des voix s’élevaient alors à l’étranger pour revendiquer une intervention extérieure en vue de protéger le peuple algérien».

«En 2017, l’Assemblée générale des Nations unies rend hommage à l’expérience algérienne dans sa lutte contre le terrorisme et notamment à la réconciliation nationale aujourd’hui prise comme modèle», a-t-il fait observer.

Durant la même année de 1997, ajoute encore le Premier ministre, l’Algérie «vivait le drame de l'ajustement structurel contracté avec le FMI, alors qu'en 2017, l’Algérie prend en charge la crise financière par ses propres moyens et par ses décisions souveraines». «Les exemples sont encore nombreux sur cette Algérie qui avance depuis 1999. Le peuple en vit les résultats partout à travers le pays et connaît la destination des 1.000 milliards de dollars dépensés pour son bien-être en écoles, hôpitaux, logements et autres réalisations», souligne en outre M. Ouyahia. «C’est là le fruit de quatre programmes massifs de développement mis en place par le Président de la République », a-t-il tenu à préciser. Le Premier ministre a indiqué que le débat parlementaire sur le Plan d'action du gouvernement «a démontré toute la vitalité de la vie démocratique dans notre pays», ajoutant que «notre démocratie est à parfaire encore pour atteindre le niveau de celles des Nations qui nous ont précédées de près de deux siècles sur cette voie». Le Premier ministre a affirmé que le gouvernement «tendra toujours la main» aux partis de l'opposition, soulignant que les portes du Premier ministère demeurent ouvertes devant ces partis qui souhaitent un dialogue et un échange.



M. Ouyahia à l’opposition : les portes du dialogue sont ouvertes



«Je voudrai dire aux partis de l’opposition que le gouvernement leur tendra toujours la main», a indiqué M. Ouyahia. «Bien sûr, nous avons et nous aurons une relation privilégiée avec la majorité présidentielle qui est notre base politique, comme cela se passe dans tous les pays démocratiques», a-t-il spécifié, ajoutant que « ceci n’empêche pas la porte du Premier ministère de demeurer ouverte devant tous les partis de l’opposition qui souhaitent un dialogue et un échange, pour peu que cela se fasse dans le cadre d’un respect mutuel et dans le respect des positions des uns et des autres ». Par ailleurs, M. Ouyahia a assuré que «le gouvernement veillera à renforcer sa relation de complémentarité » avec les membres du Parlement. Il a souligné, dans le même contexte, que la révision constitutionnelle de 2016 « ouvre la voie pour de nouvelles avancées » de la démocratie algérienne dans tous les domaines, notamment parlementaire. « En tout état de cause, notre peuple peut légitimement s’enorgueillir déjà de s’être attribué les libertés politiques et de presse les plus avancées dans le monde arabe et en Afrique » s'est-il félicité. « Ce sont là des exemples d’une démarche résolue qui invitent à l’optimisme de chaque Algérien et de chaque Algérienne que l'Algérie traversera la crise financière sans dommage, que l’Algérie continuera d’avancer encore davantage, et que l’Algérie appelle aussi ses enfants à plus d’efforts dans la construction nationale », a-t-il affirmé, appelant les Algériens «à garder confiance car notre pays est dirigé avec sagesse par un grand dirigeant du monde, le Président de la République. »



Financement non conventionnel : mise en place d’un mécanisme indépendant de surveillance



Au sujet du financement non conventionnel, objet de l’amendement de la loi sur la monnaie et le crédit, le Premier ministre a affirmé qu’il n’est pas en mesure d’affirmer le montant des emprunts que le Trésor contractera auprès de la Banque d’Algérie.

Il a toutefois assuré que ces emprunts serviront à rembourser les dettes du Trésor et à financer les dépenses d’équipements. Il a également tenu à préciser qu’aucun dinar ne sera emprunté pour financer le budget de fonctionnement ». Mettant l’accent sur la transparence absolue dans le cadre de l’application de ce mode de financement, le Premier ministre tiendra en outre à préciser que les emprunts du Trésor à la Banque d'Algérie seront accompagnés de réformes structurelles économiques et financières pour lesquelles une «feuille de route» sera consignée dans un décret présidentiel, et un mécanisme indépendant de surveillance sera mis en place. M. Ouyahia a affirmé par ailleurs que les réserves de l'Algérie en or représentent actuellement l’équivalent de plus de six (6) milliards de dollars. Ce montant vient en plus des réserves de change qui sont de l'ordre de 102 milliards de dollars en septembre en cours, a-t-il ajouté. Il rappellera au passage que les réserves algériennes en or sont « le résultat de la sagesse de Kaid Ahmed qui, en tant que ministre des Finances pendant les années 60, avait acquis ces quantités qui ont pris de la valeur avec le temps.



Taxe sur la fortune, retraite et logements : les précisions du Premier ministre



Le Premier ministre a fait savoir qu’un impôt sur la fortune sera proposé dans l'avant-projet de loi de finances 2018. Il s’agit d’une introduction d’une taxe sur la fortune « d’une manière plus directe » dira-t-il, rappelant au passage l’existence d’un impôt sur le patrimoine. Il précise aussi à ce propos que « 90 % des Algériens ne seront pas concernés par cet impôt sur la fortune ». Le gouvernement n'envisage pas d'imposer une taxe pour les Algériens qui se rendent à l’étranger, a fait savoir par ailleurs le Premier ministre. D’autres mesures prévues dans l’avant projet de loi de finances 2018 visent « à rassurer les retraités que leurs pensions seront toujours payées ». A cet effet « le gouvernement inscrira 500 milliards de DA à verser à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNAS) pour lui rembourser une partie des montants qu’elle a prêtés à la Caisse nationale de retraite (CNR).

Sur un autre volet, le Premier ministre à tenu à rappeler que l'Etat avait accordé d'"importants avantages" au secteur du tourisme depuis 2009, citant, entre autres, l'exonération sur une durée de 10 ans de l'IBS (impôt sur le bénéfice des sociétés) ou sur la TAP (taxe sur l'activité professionnelle). Il précisera en outre à ce propos qu'entre 2011 à juin de l'année en cours, 374 nouveaux hôtels ont été inaugurés avec plus de 32.000 chambres, ajoutant que 582 nouveaux hôtels avec 75.000 lits sont en chantier. Dans le domaine du logement, le Premier ministre a fait part du nombre de logements devant être livrés à la fin de l’année 2017 qui devra atteindre les 302.000 unités. Il assure également que le nombre de logements qui seront livrés sur les deux prochaines années sera de 341.000 unités en 2018 et de 353.000 en 2019. Ainsi, entre 2017 et 2019, plus d'un million de logements auront été livrés, s'ajoutant aux 3,7 millions déjà distribués, a-t-il précisé. Concernant l'habitat rural, 100.000 logements sont livrés en 2017 dont 92.000 unités jusqu’à fin août 2017. Quant aux prochaines années, il est prévu la livraison de 114.000 logements ruraux en 2018 et de 120.000 autres en 2019.

Karim Aoudia