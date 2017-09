Elections locales 2017, 165.000 candidats : pour les APC et 16.600 pour les APW

Le nombre des candidats aux élections locales prévues a atteint 165.000 candidats pour les APC et 16.000 pour les APW, a indiqué le Secrétaire général du ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Salah Eddine Dahmoune, rappelant que 51,5 % des candidats sont âgés de moins de 40 ans, 4,5 % âgés de plus de 60 ans, 25 % ont un niveau universitaire, 59 % ont un niveau secondaire et 16 % ont un niveau primaire, tandis que le taux des femmes représente 18 %. «Cependant, il faut rappeler que ces chiffres demeurent provisoire en attendant les recours», a-t-il précisé.

En ce qui concerne les listes électorales déposées pour ce rendez-vous, le responsable a précisé qu’elles étaient au nombre de 9.562 listes, dont 8.728 listes de partis politiques, 717 listes d’alliances et 151 listes d’indépendants.

Quant aux élections des APW, il a fait savoir que sur les 16.600 candidats en lice, 48 % d’entre eux ont moins de 40 ans, 4,8 % d’entre eux ont plus de 60 ans et 28 % sont des femmes.

Parmi ces candidats, 34,5% ont un niveau universitaire, 52,5 ont un niveau secondaire et 13 % ont un niveau primaire.

S’agissant des listes déposées pour les élections des APW, leur nombre a atteint 620 , dont 510 listes de partis politiques, 72 listes des alliances et 24 listes d’indépendants.

------------------//////////////////

Constantine

Les partis ne prennent pas de risque

À l’issue de l’opération de dépôt des dossiers de candidature , le directeur de la Règlementation et des Affaires générales de la wilaya de Constantine, Abdelkader Belarbi, a annoncé que ses services ont enregistré 86 dossiers pour les APC et 13 pour les APW, ajoutant que la procédure s’est déroulée dans de bonnes conditions. Il est à noter que la loi électorale prévoit un délai de 10 jours pour les recours. Concernant les principales forces politiques locales, il semblerait que celles-ci aient préféré ne pas prendre de risque, en optant pour des candidats en exercice ou ayant déjà honoré un mandat à l’une des assemblées. Ainsi, selon les informations recueillies, et sous réserve d’acceptation des dossiers, le FLN a placé en tête de la liste de candidats à l’APW le docteur Abdallah Benarab, ancien élu à cette même assemblée entre 2007 et 2012, la liste pour l’APC étant conduite par le frère de ce dernier, Nadjib Benarab, qui aurait remplacé à la dernière minute l’ancien maire, Abdelhamid Chibane.

Du côté du RND, c’est également un élu de l’actuelle APW qui a décroché la pole position. Il s’agit de l’entrepreneur Yacine Zekri, candidat malheureux aux dernières sénatoriales. Pour l’APC, le parti a préféré faire confiance à Saïd Bencheikh Lefgoun. Cette tendance s’est également confirmée au niveau du MSP qui a choisi comme tête de liste l’élu Abdelghani Messaï, alors que c’est Abdelwahab Abdenour qui conduira celle de l’APC. Pour leur part, le MPA, grand perdant lors des législatives passées, a placé ses espoirs en la personne de Saïd Derdour, ex-élu du PT. Au Khroub, deuxième commune la plus importante de Constantine, le vieux parti a préféré faire confiance à Boubekeur Bouras, vice-président de l’actuelle APC, tandis que le RND a créé la surprise en recourant à Hacène Milia, ex-président de l’ASK, et n’ayant auparavant jamais milité dans une formation politique.

À signaler que l’ancien ministre et maire (FLN puis FFS), Abdelhamid Aberkane, a décidé de ne plus se représenter pour un nouveau mandat. Enfin, pour les autres communes, le FLN a reconduit 4 P/APC actuels en les plaçant en tête (Béni H’miden, Ibn Ziad, Hamma Bouziane et Ouled Rahmoune). Les prochains jours nous renseigneront davantage sur les candidats en lice, notamment sur le nombre de listes indépendantes que certains prédisent important.

I. B.

Oran

Les têtes de liste connues

Après l’expiration des délais officiels pour le dépôt final des listes de candidats à la double élection des exécutifs communaux et de l’Assemblée populaire de wilaya (APW) prévue le 23 novembre prochain, les têtes de listes des formations politiques qui vont se disputer les sièges des futures assemblées locales sont désormais connues, en attendant leur validation définitive après l’examen des recours. Ainsi, c’est le grand professeur M. Boubekeur Mohammed qui va conduire la liste du FLN à Oran pour l’élection de l’APW. Pour le renouvellement de l’assemblée communale de la ville d’Oran, le FLN a opté pour la stabilité et la continuité en confiant cette tâche à l’actuel P/APC M. Boukhatem Noureddine qui postule pour un deuxième mandat à la tête de la plus grande commune de l’Algérie.

Chez le RND, C’est M. Zalmate Hichem qui a déjà figuré sur la liste des législatives de mai dernier, qui a été placé en première position de sa liste pour l’élection de l’APW. La course vers le prestigieux hôtel de ville pour le compte de cette même formation sera conduite par M.Mourou Mohamed, un membre actif de la société civile et du mouvement sportif local. Pour ce qui est du Parti national algérien (PNA), son président Hamidi Youcef et M. Bel Wahrani sont successivement en tête des listes de l’APW et de l’APC d’Oran. L’Alliance nationale républicaine ANR a misé, quant à elle, sur Abdelkader Bensafi Ismail pour conduire la liste de l’APW où il a déjà siégé, il y a quelques années, sous la bannière du RND.

Ce même parti a choisi M. Setti Hocine, comme chef de file de la liste APC d’Oran. Dans le camp des partis islamistes, l’ancien député Amine Allouche mènera la course pour le renouvellement de l’APW sous l’étiquette du MSP. Ce dernier a confié cette même mission à Rezzine Mohamed pour la liste APC d’Oran.

L’ex membre de l’assemblée populaire de wilaya sous l’étiquette du RND, Ammar Ouhcine, figure désormais en tête de liste du Mouvement populaire algérien (MPA). Il convient de souligner que les services de la wilaya ont recensé le dépôt de 117 dossiers de candidatures pour les deux élections Communales.

Amel Saher

Mascara

298 listes de candidats dans 47 APC

L’opération de retrait et de dépôt des listes pour les sections locales du 23 novembre s’est terminée à la date limite du 24 septembre au niveau de la cellule ad hoc qui siège au niveau du palais des congrès de la cité administrative de la wilaya de Mascara et ce en présence du wali de Lebka Mohamed, du greffier de justice et des membres de la haute commission de surveillance des élections.

L’on dénombre 298 listes de candidats de 731 sièges au niveau de 47 APC que compte la wilaya et 11 autres listes dont une indépendante pour les élections de l’APW. Le nombre de votants inscrits sur les listes électorales avant l’expiration des délais réglementaires de recours est de l’ordre de 557.827 électeurs inscrits.

A. Ghomchi

Sétif

Fébrilité

Dans la wilaya de Sétif, la préparation des élections continue de faire l’objet d’une intense activité parmi les formations politiques en lice ou les indépendants, fussent-ils limités à une seule liste pour le compte des Assemblées populaires communales.

Ainsi, 386 listes ont été déposées au niveau de la DRAG dont 372 concernent les assemblées populaires communales, au nombre de 60. A la clôture des échéances fixées pour le dépôt des listes, le 24 septembre dernier, 18 partis, une liste de coalition «Tedj», et une liste d’indépendants pour les élections communales étaient en lice. Entre temps les partis et autres chefs de listes indépendantes qui ont pour beaucoup pioché dans le terroir de gestionnaires avérés et de technocrates continuent d’entretenir le silence même si des noms émergents déjà par ci par là en attendant d’être définitivement fixés.

F. Zoghbi

RND

Présent dans 1.527 communes

Seules 14 communes du pays ne seront pas convoitées par le RND lors des élections locales du 23 novembre. En effet, le Rassemblement national fémocratique à présenté 1.527 listes électorales concernant les APC dont le nombre s’élève, pour rappel, à 1.541, et 48 listes pour les APW.

Comparativement aux précédentes locales de 2012, le parti que préside Ahmed Ouyahia connaît une hausse de 44 listes dans la mesure où il s’est présenté, en 2012, candidat dans 1.483 communes.

S. A. M.



MSP

Dans 47 wilayas

Le MSP sera présent dans 47 wilayas et présentera en prévision des élections locales du 23 novembre prochain quelque 720 listes pour les APC et 47 listes pour les APW. Soit moins de 50% du nombre total des communes. C’est ce qu’a révélé, hier, son président, lors d’un point de presse organisé au siège du parti, sis à Alger.

M. Abdelmadjid Menasra a confié à cette occasion que le Mouvement de la société pour la paix (MSP) n’a contracté aucune alliance politique et souligné que la seule alliance faite par le MSP porte sur la «réunification totale» de ses rangs, que ce soit au niveau central ou local, allusion faite à la concrétisation de la fusion entre cette formation et le Front du changement.

Concernant le parrainage des listes, le président du MSP indique que seules cinq listes ont nécessité le recours à la collecte des signatures et affirmé à propos des profils des candidats que 30% d’entre-eux sont des jeunes.

«Nous avons des cadres intègres et compétents qui vont être à l’écoute des citoyens», a-t-il assuré, précisant dans la foulée que le parti sera présent dans les grandes communes d’Algérie.

Evoquant les contraintes rencontrées par le MSP, M. Menasra a déploré certaines pratiques de l’administration liées principalement au parrainage des listes des candidats. «Dans plusieurs cas, on a rejeté des signatures à cause des futilités qui ne remettent nullement en cause la candidature en elle-même, comme par exemple l’absence d’une lettre de l’alphabet.

C’est dommage mais nous espérons qu’avec les recours, réparation sera faite», a expliqué le président du MSP.

S. A. M.