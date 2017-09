Projet de Loi de finances pour 2018 : Présentation aujourd’hui au gouvernement

Le projet de Loi de finances pour 2018 sera présenté aujourd’hui au gouvernement par le ministre des Finances, a indiqué, hier à la presse, le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, en marge de sa présentation du projet de loi portant amendement de l’ordonnance relative à la monnaie et au crédit devant la commission des finances et du budget de l’Assemblée populaire nationale (APN). Pour rappel, le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, avait déclaré, jeudi dernier à l’APN, que le budget de fonctionnement prévu pour l’exercice 2018 ne serait pas augmenté, et ce contrairement au budget d’équipement qui sera revu à la hausse du fait de l’augmentation du coût des projets de développement des communes et des crédits du Fonds spécial du Sud et des Hauts Plateaux, ainsi que l’assainissement des dettes des entreprises.

Le gouvernement prévoit aussi l’introduction des chèques islamiques dans le Trésor public, au titre du projet de loi de finances pour 2018. APS