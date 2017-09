Licences d’importation : aux enchères dès 2018

Le gouvernement a décidé d’attribuer les licences d’importations par le procédé des enchères dès 2018. C’est ce qu’a annoncé, hier, le ministre du commerce dans le cadre d’en entretien diffusé sur la chaine Ennahar TV. Invité à un débat direct sur des questions d’actualités liées à la gestion de son secteur, M. Mohamed Benmeradi a précisé que le recours à cette formule a été motivé par le souci de mettre fin aux pratiques de monopoles qui caractérisait jusque là l’octroi de ces autorisations d’importation et à garantir une plus grande transparence dans la démarche. L’autre objectif consiste également à dynamiser le trésor public, a-t-il souligné. Dans ce sillage, un groupe de travail, devant être élargi à d’autres départements ministériels, est en phase de mise en place à l’effet d’examiner les modalités d’octroi de ces licences et pour revoir la liste des produits concernés par cette mesure.

A ce propos, le premier responsable du secteur du Commerce a affirmé que d’autres produits seront très probablement introduits dans l’agenda, dès janvier 2018, sans toutefois donner plus de détails à ce sujet sauf que ces derniers seront définis dans le cadre de la loi de finances pour le prochain exercice. Dans le même ordre d’idées, M. Benmeradi a affirmé que «Pour l’année 2017, il est fort probable qu’il n’y aura pas d’importation de véhicules neufs, et que pour 2018, le dossier était en cours d’examen» mais que le gouvernement prendra les mesures pour encourager la production nationale, dans tous les domaines, notamment dans le segment de l’automobile ce qui laisse supposer que 2018 sera également une année blanche pour les concessionnaires.

Dans la foulée, le ministre a précisé qu’Il était prévu de délivrer des licences pour l’importation de 25.000 véhicules au cours de l’année 2017 pour un montant d’un milliard de dollars. Avant la fin de l’année en cours, et en huit mois, nous comptabilisons près de 100.000 véhicules assemblés localement, ce qui équivaut à la même quantité importée l’année dernière, a-t-il ajouté. Récemment, le ministre a déclaré sur les ondes de la Chaîne III que «d’ici la fin de l’année 2017, l’usine Renault Algérie, livrera 60.000 véhicules, l’usine Sovac mettra sur le marché 25.000 véhicules, et Hyundai 15.000 véhicules, pour arriver à un volume de 100.000 véhicules, issus de l’activité du montage ».

Il a également indiqué que « pour l’année 2016, dans le cadre des licences d’importations, prés de 70.000 véhicules sont entrés sur le sol algérien, qui sont venus s’ajouter aux 25.000 produits par l’usine, Renault, ce qui fait que nous avons clôturé l’année avec une disponibilité de 90.000 à 95.000 véhicules ».

D. Akila