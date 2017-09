Coopération algéro-allemande dans l’industrie automobile : des ressorts Solides

«Les relations bilatérales entre les deux pays l’Algérie et l’Allemagne ont toujours étaient excellentes et elles le sont dans tous les domaines notamment la politique, la culture et l’économie, plus particulièrement le secteur industriel », c’est ce qu’a déclaré, M. Michael Zenner, Ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne lors de son intervention, hier, en ouverture de la Conférence et B2B autour de «l’Industrie automobile avec un focus sur la pièce de rechange en Algérie », tenue, à l’hôtel El-Aurassi et qui prendra fin demain.

Cette rencontre économique s’inscrit dans le cadre d’un projet de soutien aux petites et moyennes entreprises (PME) financé par le ministère fédéral allemand de l’Economie et de l’Energie (BMWi), organisée par la Chambre Algéro-allemande de commerce et d’industrie AHK Algérie. Une délégation de dix sociétés allemandes a pris part à cet événement, en vue de rencontrer des partenaires locaux et identifier les opportunités d’investissement dans le secteur automobile.

Un point essentiel abordé par le diplomate allemand précisant qu’en matière d’investissement, «les entreprises allemandes ont une large et grande tradition dans la mesure où ils n’hésitent pas à investir en Algérie particulièrement dans le secteur automobile» et «sont toujours à la recherche de nouvelles opportunités de partenariats avec les opérateurs algériens pour investir dans d’autres domaines, d’autant plus que la politique du Gouvernement algérien est de diversifier davantage l’économie nationale », a affirmé M. Michael Zenner. Il appellera cependant les représentants des entreprises des deux pays à multiplier les rencontres afin de mettre sur pied des partenariats solides et durables axés sur le principe gagnant-gagnant. Selon lui, ce qui est certain c’est que « les opérateurs économiques allemands ambitionnent d’instaurer des partenariats durables ».

En matière d’échanges commerciaux, le chef de la mission diplomatique allemande indiquera, au passage, que la République fédérale d’Allemagne est considéré comme le quatrième plus grand partenaire commercial de l’Algérie, ce qui représente 12% des exportations allemandes vers le continent africain sont destinées à l’Algérie et 13% des exportations algériennes prennent le sens inverse et atterrissent en Allemagne.

Il faut savoir aussi que la plus grande part des exportations allemandes vers l'Algérie se fait dans le secteur automobile et des pièces de rechanges. Par ailleurs, au cours des trois jours de leur séjour à Alger, les sociétés présenteront leurs produits et services lors des rencontres B2B dans les sièges des sociétés algériennes dans les deux jours qui suivront. 40% du parc automobile algérien à une moyenne de 20 ans d’âge qui a énormément besoin de la pièce de rechange. De son côté, M. Abdelkader Rahla, chef division promotion du partenariat et redéploiement au ministère de l’Industrie et des Mines a mis en avant la stratégie de développent de la filière automobile qui, selon lui, s’articulera autour de cinq dimensions complémentaires à savoir «l’assemblage et l’intégration progressive de la production, le développement de la sous-traitance internationale avec les équipementiers mondiaux, la régulation du marché et la protection de la production nationale à travers le régime des licences, le soutien de l’Etat pour cette filière par des avantages suffisamment incitatifs pour attirer les professionnels et tous les acteurs susceptibles de la rendre performante et l’encouragement à l’export, vecteur dans le développement de la filière».

Selon le représentant du ministère de l’Industrie son département a reçu «une trentaine de manifestation d’intérêt depuis la mise en place du dispositif d’incitation pour la réalisation d’unités de montage dont 12 parmi ceux ayant satisfait aux conditions fixées sont lancées ou en voie de l’être».

En termes de capacités, ces 12 projets totalisent une projection de production à l’horizon 2022 estimée à 320.474 unités répartie comme suit : 302.837 véhicules de tourisme et 17.637 véhicules utilitaires. Les capacités générées par ces nouveaux projets viennent se rajouter à celle des opérateurs déjà installés.

Mohamed Mendaci