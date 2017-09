Déficit de la Caisse nationale des retraites : L’état débloque 50 milliards de dinars

Le gouvernement a décidé de verser 50 milliards de dinars à la Caisse nationale des retraites (CNR). Les fonds versés à la Caisse serviront à combler le déficit, que la Caisse nationale des assurances sociales (CNAS), et la Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) n’arrivent pas à financer.

Ces nouvelles mesures prises par l’Etat ont été annoncées par directeur général de la CNR, Slimane Melouka, qui a précisé que les pouvoirs publics ont décidé de renflouer le déficit dont souffre la caisse, et qui aurait débouché sur un non versement des pensions aux retraités.

Il faut dire que les dépenses mensuelles de la Caisse nationale de retraites (CNR) en matière de pensions et allocations de retraite ont atteint, faut il le rappeler, près de 86 milliards DA en 2016, en hausse de près de 18% par rapport à la moyenne mensuelle de 2015, avait annoncé le premier responsable de la de la caisse qui avait ajouté que les prévisions de celle-ci tablaient sur des dépenses de 1 000 milliards de dinars pour toute l’année en cours. «La dépense mensuelle de la CNR est passée de 73 milliards de dinars en janvier 2015 à près de 85,7 milliards de dinars en mai 2016, en matière de pensions et allocations de retraites», a-t-il signalé dans ce contexte, soulignant que la caisse gère plus de 2,8 millions de dossiers de retraites.

Au total 2.880.180 dossiers de pensions et allocations de retraites, sont gérés par la CNR, dont 2.016.817 retraites normales (âge 60 ans), 594.247 retraites proportionnelles, 261.717 retraites sans conditions d’âge, 507 retraites anticipées et 6.892 retraites versées à l’étranger.

Augmentation du nombre de bénéficiaires



A ce propos la CNR voit augmenter le nombre de ses «clients» d’année en année. En effet, celle-ci a enregistré 130.000 nouveaux dossiers en 2014, 180.000 en 2015, et 100.000 nouveaux dossiers en 2016. L’augmentation des dépenses d’une manière «constante» est due à l’augmentation du nombre de bénéficiaires de cet organisme à caractère «hautement social», a-t-on expliqué. S’agissant de la dépense annuelle, la même source a fait savoir que le montant est passé de 797 milliards de dinars en 2014 à 507 milliards de dinars uniquement pour le premier semestre de 2017. Pour améliorer la qualité des prestations servies aux retraités, la caisse a entrepris plusieurs actions, notamment en matière de suivi permanent du traitement et l’allégement lié à la constitution des dossiers de retraite, notamment en ce qui concerne l’accès au registre national automatisé d’état civil et le suivi des travaux des commissions nationales et locales de recours. La CNR a également procédé à la diversification des modes de paiement des pensions et allocations de retraite à travers le canal bancaire (BDL) à compter du 1er juillet 2015 et qui touche 43.239 retraités déjà au 30 juin 2016.

Salima Ettouahria