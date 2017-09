Mme Nouara Saâdia Djaffer : « promouvoir L’agriculture et le tourisme »

Lors des débats sur le Plan d’action du gouvernement au Conseil de la nation, la sénatrice du tiers présidentiels Mme Nouara Saadia Djaffer a souligné d’entrée dans son intervention que le contenu de la «feuille de route» de l’Exécutif a reposé sur des «fondements réalistes» en ce sens que «le recours aux solutions préconisées est une mesure qui s'inscrit dans le cadre d'une feuille de route multidimensionnelle visant dans son ensemble à atteindre, en l'espace de cinq ans, les équilibres financiers et macroéconomiques tout en préservant la dynamique de croissance». Elle a également mis l’accent sur la relance de l’agriculture car ce secteur dispose d’un potentiel important pouvant contribuer à la création de richesse et d’emploi et sera d’un impact certain en termes de promotion des exportations hors hydrocarbures. Les solutions qu’elle préconise à ce propos ont trait entre autres à une meilleure contribution du secteur bancaire ainsi qu’à la nécessité de mettre à l’abri les agriculteurs de toute faillite éventuelle. La sénatrice a également mis l’accent sur l’urgence de promouvoir le secteur afin de lui permettre de contribuer effacement à la relance économique.

K. A.