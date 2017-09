Conseil de la concurrence : L’amendement de la loi est indispensable

Le président du Conseil de la concurrence, Amara Zitouni, a appelé, hier, à Alger, à la révision du statut juridique de cette institution lui permettant d’assurer pleinement sa mission : celle de garantir l'exercice d'une concurrence effective et loyale dans le marché intérieur. S’exprimant lors d’une conférence de presse tenue à l’hôtel El Djazair, sur le bilan d’activité du Conseil de la concurrence pour l’année 2016, M. Zitouni a indiqué que l’amendement de l’ordonnance 03-03 de juillet 2003 relative à la concurrence est indispensable.

«L'amendement de la loi 03-03 sur la concurrence est l'une des revendications du Conseil de la Concurrence qui a appelé, depuis sa réactivation en 2013, à modifier et actualiser cette loi pour mettre fin aux contraintes rencontrées par cette institution et assurer une meilleure régulation du marché», a-t-il précisé. Pour le responsable, la modification de l’ordonnance 03-03 du 19 juillet 2003 modifiée et complétée, relative à la concurrence vise, selon lui, d’une part, à mettre en œuvre les dispositions de l’article 43 de la Constitution amendée en 2016 qui a consacré cinq principes relatifs à la concurrence, à savoir : l’interdiction du monopole et de la concurrence déloyale ; la régulation du marché par l’Etat ; la non-discrimination entre entreprises pour les aides de l’Etat et la protection des droits du consommateur. « Et d’autre part, poursuit-il, à corriger les lacunes et les incohérences de l’ordonnance précitée révélées après quatre années de son application». Au cours de son intervention, M. Zitouni a présenté le bilan des affaires sur lesquelles le Conseil de la concurrence a statué durant l’année 2016, ainsi que le programme d’activités pour l’année 2017.

Pour ce qui est des activités réalisées par cette institution, le président du Conseil a énuméré trois plaintes introduites par des opérateurs économiques qui s’estiment lésés par des pratiques anticoncurrentielles (dépendances économiques, discrimination pour l’octroi de marchés publics, etc.). Il a, par ailleurs, fait savoir que l’étude thématique sur le marché du médicament à usage humain entamée en 2015 avec l’appui de l’Union européenne par le canal de l’unité P3A (programme d’accompagnement de l’Accord d’Association Algérie- Union européenne) est en cours de finalisation. En outre, le président du Conseil a abordé le volet relatif à l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi du programme de conformité aux règles de la concurrence visant à amener les entreprises à respecter volontairement les règles de la concurrence.

A ce sujet, deux journées d’étude ont été organisées par le Conseil de la concurrence avec la participation d’experts étrangers et nationaux à l’intention des administrations centrales et des opérateurs économiques, des autorités de régulation sectorielle, des organisations patronales, des associations de protection des consommateurs et les médias pour expliquer les objectifs et la finalité de ce programme qui a suscité, il convient de le rappeler, des réactions positives de la part de grandes entreprises publiques et privées (SONATRACH). Il convient de rappeler que le Conseil de la concurrence est une autorité administrative autonome qui agit au nom et pour le compte de l’Etat pour faire respecter les règles de la concurrence. Il est chargé d’une mission de contrôle des concentrations économiques et il statue sur les cas portant atteinte à la concurrence, notamment lorsque l’opération commerciale vise plus de 40% des ventes ou d’achat sur le marché.

Le Conseil de la concurrence assure, également, la mission de sanction pécuniaire (allant jusqu’à 12% du chiffre d’affaires de l’entreprise) vis-à-vis des pratiques restrictives à la concurrence et tranche les litiges en la matière.

Notons que le Conseil de concurrence avait été placé, depuis sa création en 1995 jusqu’à 2003, auprès du Président de la République puis du chef du gouvernement «pour lui donner l’autorité morale nécessaire à l’accomplissement de ses missions» avant d’être placé, en 2008, auprès du ministre du Commerce.

Kamélia Hadjib