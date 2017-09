M. Amar Ghoul, sur le financement non conventionnel : « Que l’argent soit exclusivement consacré à l’investissement »

Ayant accueilli favorablement le contenu du Plan d’action du gouvernement soumis à l’examen au Conseil de la nation, le sénateur du tiers présidentiel, M. Amar Ghoul, qui est également président du parti TAJ préconise toutefois une série de mesures d’accompagnements. Des mesures qui concourent à la consécration des objectifs gagés dans la «feuille de route» de l’Exécutif et ce, indique M. Ghoul, «dans un esprit de sérénité et de maîtrise de la prochaine étape». «Il est nécessaire de procéder sans trop tarder à l’émergence d’un environnement facilitateur axée essentiellement sur la communication et les actions de sensibilisation qui doivent s’intensifier en direction de nos concitoyens», explique d’entrée le sénateur M. Ghoul, tout juste après la présentation du Plan d’action du gouvernement par le Premier ministre au Conseil de la nation. S’exprimant sur le marché parallèle de la devise où l’échange a augmenté «comme un missile» pour paraphraser le propos de M. Ouyahia, le président de TAJ souligne quant à lui qu’il serait judicieux de «trouver des solutions autrement plus optimisée à la convertibilité du dinar vis-à-vis de la devise». Au sujet du mode financement non conventionnel qui est un «impératif» inévitable, comme l’a fait savoir M. Ouyahia, à même de faire face à la délicate conjoncture financière du pays, l’ex-ministre du Tourisme, actuellement membre du Conseil de la nation apporte également son point de vue sur cette question. M. Ghoul conseille en effet que «tout l’argent qui sera mis en exploitation dans le cadre de ce mode financement soit acheminer exclusivement vers l’investissement et non pas la consommation où encore à des actions d’importations qui ne servent pas l’économie». Il souhaite ainsi voir ce modèle de financement non conventionnel se focaliser dans ses objectifs à atteindre sur la création d’avantage d’entreprises et booster celle existantes à travers des mesures incitatives à même de stimuler la création de richesse et d’emploi. Autre proposition faite par le sénateur du tiers présidentiels, M. Amar Ghoul, elle porte sur la mise en place de «solutions intelligentes» devant permettre d’attirer la masse monétaire existant dans l’informel afin de l’introduire dans le cadre de la relance économique prévue dans le plan d’action du gouvernement. «Optimiser le système de recouvrement des impôts sera sans doute d’un impact très positif en termes de relance de notre économie», indique également M. Ghoul qui n’omet pas, par ailleurs, de mettre l’accent sur la nécessité de mettre en place des garde-fous pour assurer une meilleure maîtrise du modèle de financement non conventionnel prévu dans la «feuille de route» de l’Exécutif.

Karim Aoudia