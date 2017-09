Conseil de la nation : Soutien Au plan d’action du gouvernement

Les présidents des groupes parlementaires au Conseil de la nation ont valorisé, hier à Alger, le discours réaliste du Plan d'action du gouvernement, mettant en exergue l'importance de la «mobilisation» de toutes les forces vives dans le pays, pour concrétiser les objectifs de ce programme «ambitieux».

Lors d'une séance plénière consacrée à l'examen du Plan d'action du gouvernement, présidée par M. Abdelkader Bensalah, président du Conseil, les présidents des groupes parlementaires ont salué le «discours réaliste et franc du Plan d'action du Premier ministre, Ahmed Ouyahia». Le président du groupe parlementaire du Rassemblement national démocratique (RND), Abdelmadjid Bouzriba, a indiqué que le Plan d'action du gouvernement «a adopté un discours sincère, en expliquant la situation actuelle en toute franchise», ajoutant que le document prévoit également de nouvelles perspectives susceptibles de répondre aux aspirations des citoyens. L'intervenant a salué le Plan d'action et les mesures prévues visant à maintenir les acquis sociaux, à renforcer la stabilité sociale et à préserver l'unité nationale. Pour sa part, le président du groupe parlementaire du Tiers présidentiel, Hachemi Djiar, a mis l'accent sur l'importance d'une large adhésion des forces vives dans le pays à la concrétisation du Plan d'action qu'il a qualifié d'«ambitieux». M. Djiar a estimé nécessaire de poursuivre la lutte contre la corruption et la bureaucratie qui constituent des obstacles à la mise en œuvre des politiques générales, appelant à l'unification des rangs pour relever les défis sociaux. Le président du groupe parlementaire du parti du Front de libération nationale (FLN), Mohamed Zoubeiri, s'est dit favorable aux mesures contenues dans le Plan d'action du gouvernement, visant à poursuivre la mise en œuvre du programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. L'intervenant a plaidé pour la poursuite du renforcement de la politique de décentralisation dans la gestion des affaires publiques et l'élargissement des prérogatives des assemblées élues. Saluant le discours sincère du Plan d'action, M. Zoubeiri a rappelé les acquis réalisés dans différents domaines, soulignant l'importance de les préserver, notamment ceux liés au volet social. Le président du groupe parlementaire du FLN a exhorté toutes les tranches de la société à une mobilisation collective pour la mise en œuvre du Plan d'action qu'il a qualifié d'«ambitieux». (APS)