Le chiffre du jour : Top 10 des pays africains les plus attractifs pour les investisseurs

Le récent rapport « Où investir en Afrique 2018 » publié par la Banque d’investissement Rand Merchant Bank (RMB) révèle les pays les plus attractifs pour les investisseurs. L’une des conclusions les plus importantes de cette septième édition est que l’Afrique pourrait se retrouver au bord d’une catastrophe si elle ne diversifie pas son économie. Egypte, Afrique du Sud, Maroc, Ethiopie, Ghana, Kenya, Tanzanie, Rwanda, Tunisie et Côte d’Ivoire, sont dans le Top 10 des pays africains les plus attractifs pour les investisseurs, selon Rand Merchant Bank