Diplôme d’ingénieur d’état en marine marchande : 90 étudiants admis

Près de 90 étudiants ont été admis à l’Ecole nationale supérieure maritime (ENSM) pour l’obtention du diplôme d’ingénieur d’Etat en marine marchande, a indiqué hier un communiqué du ministère des Travaux publics et des Transports. 140 étudiants sur un total de 677 ont passé lundi et mardi des épreuves orales après avoir été admis aux tests écrits, a indiqué la même source, précisant que 90 candidats seront retenus.

Cela s’inscrit dans le cadre de «la mise en œuvre du programme de formation spécialisé et continu et répond aux développements enregistrés en matière d’appui de la flotte maritime algérienne», lit-on dans le communiqué. L’ENSM assure la formation d’ingénieurs en navigation maritime et mécanique maritime au profit des institutions des transports maritimes et des ports.

Elle assure également la formation continue et l’actualisation des connaissances au profit des usagers des transports et autres organismes publics à l’instar du Commandement des forces navales, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) et la protection civile. Depuis sa création en 1975 jusqu’à aujourd’hui, l’ENSM a formé 4.968 marins dont 4.515 ingénieurs d’Etat en marine marchande, 334 officiers des ports, 89 administrateurs des affaires maritimes, 30 capitaines de navires stagiaires et 184 étudiants étrangers de différentes nationalités africaines.

L’Ecole délivre chaque année 3.500 attestations de formation, a indiqué le communiqué, ajoutant que 3.746 étudiants ont obtenu des attestations de formation l’année dernière.