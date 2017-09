Création d’un procédé innovant à Ghara Djebilet : Des chercheurs intéressés

Plusieurs chercheurs algériens se sont proposés d'apporter leur contribution à la résolution de la problématique posée par la forte teneur en phosphore du gisement de Ghara Djebilet (Tindouf), a indiqué hier à Oran une représentante de l'Agence thématique de recherche en sciences et technologie (ATRST). «Une dizaine de compétences scientifiques ont déjà répondu à l'appel à projet national de l'ATRST dédié au traitement du minerai de fer de Ghara Djebilet», a précisé Nadia Harhad lors d'une journée d'information tenue à l'Université des sciences et de la technologie Mohamed-Boudiaf (USTO-MB). «L'appel, lancé en août dernier, fait suite à la signature d'une convention de coopération conclue au mois de mai entre l’ATRST et la Société nationale de fer et de l’acier (FERAAL)», a expliqué cette responsable du Département de la programmation des projets de recherche auprès de l'Agence thématique. L'objectif ciblé par cet accord consiste en «l'association des compétences nationales à créer un procédé innovant en vue de l’extraction du phosphore fortement présent dans le minerai de Ghara Djebilet et hautement nuisible à l’exploitation du fer», a-t-elle rappelé.

L'ATRST escompte encore davantage de soumissions à son appel à projet dont le délai final a été prorogé au 30 octobre prochain avant la mise en place du comité de pilotage devant prendre en charge le projet spécifique au gisement considéré. D'autres conventions sont en passe d'être signées avec différentes entités du secteur industriel public et privé, a fait savoir la responsable en se félicitant de cette action menée dans le cadre de la nouvelle stratégie nationale axée sur «le développement de la recherche en adéquation avec les besoins du pays». Une dizaine d'universités et centres de recherche nationaux sont sillonnés depuis mardi dernier par les cadres de l'ATRST qui prévoient une autre rencontre d'information jeudi prochain à Sidi Bel-Abbès. Ces journées ont également pour but de susciter l'intérêt de la communauté scientifique autour d'un autre appel, lancé en juillet dernier par l'ATRST, pour le soutien financier de la mobilité des chercheurs, ceux dont les travaux exigent des déplacements à travers le territoire national. (APS)