20e anniversaire de l’assassinat des Onze enseignantes et d’un enseigant à SFISEF : Le combat de la femme de l’Algérie profonde

La stèle érigée à proximité du lieu du drame, à proximité de la localité d’Aïn Aden, à leur mémoire et inaugurée par le Président de la République, ravive encore des souvenirs lancinants d’une page sombre de l’histoire du pays et évoque surtout la résistance et le combat de la femme de l’Algérie profonde à un moment crucial de la vie de la nation. Un moment où tout pouvait basculer pour remettre en cause les fondements même d’une existence sans les sacrifices consentis par ces patriotes et ces éléments de l’Armée nationale populaire. Et la femme algérienne ne pouvait rester indifférente ou insensible pour manifester, par des actes au quotidien, une lutte et exprimer son refus à l’extrémisme et au terrorisme. «Djazaïr hourra, dimoucratia», était le slogan repris en chœur par la masse féminine à chaque manifestation, en signe de refus au diktat de la horde sauvage.

Dans l’Algérie profonde, la bravoure de la femme fut davantage perceptible, en dépit d’une solitude souvent pesante et d’une pression exercée par une conjoncture. Le meilleur exemple est donné par ces enseignantes de Sfisef qui, cartable à la main, continuaient à assurer des cours faisant fi de toutes les menaces. Plus un devoir, l’enjeu était de s’opposer aux forces de l’obscurantisme et de former les générations montantes sur la base des valeurs universelles. Les valeurs de la tolérance et de la paix. 20 ans après, elles sont toujours présentes dans l’esprit de la collectivité, pour constituer une référence du dévouement et de l’abnégation, du sacrifice et de l’attachement au pays. Toute la population se souvient constamment de ce triste jour pour avoir une pensée, s’interroger sur un sort et méditer, notamment sur l’engagement de ces femmes. Un engagement inculqué par le patrimoine d’un terroir et l’histoire glorieuse de la tribu des Béni Amer restée fidèle, entre autres à ses racines et à son authenticité, à son originalité et à son amour pour l’Algérie. Des femmes qui ont écrit au sang une page de la résistance tout bonnement.

Un hommage appuyé sera rendu aujourd’hui au gré d’un riche programme d’activités pour la célébration de ce 20e anniversaire de leur lâche assassinat. Une autre opportunité pour évaluer le prix payé pour la préservation de la République et la sauvegarde de l’Algérie après des années d’incertitude. Une lutte davantage confortée par la démarche de concorde et de réconciliation nationale.

A. Bellaha