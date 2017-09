Conférence régionale des jeunes parlementaires d'Afrique : Une délégation parlementaire au Nigeria

Une délégation parlementaire conjointe prendra part aux travaux de la Conférence régionale des jeunes parlementaires d'Afrique, organisée aujourd’hui et demain par l'Union interparlementaire (UIP) au Nigeria (Abuja). La délégation algérienne conjointe sera représentée à cette conférence qui s'articulera autour du thème "Autonomisation des jeunes : renforcer leur participation politique pour bâtir des sociétés plus inclusives et plus pacifiques" par deux sénateurs et deux députés, précise la même source. Plusieurs sujets seront au programme de la conférence y compris l'état actuel de la participation des jeunes dans les parlements africains. (APS)